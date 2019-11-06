擺平建制內部不滿 呼召「歸隊」

有港區全國人大代表分析，搞衝擊的人或以為衝擊「勁啲」，就可以令官員下台，習見林太是阻截這些想法；而大家都知道特區政府在今次風波中面對很大挑戰，很多意想不到的事都發生了，習近平見林太不是打氣或鼓勵，而是認同此階段她做得辛苦。至於習沒有談及支持香港警方執法，該人代稱習近平的動作，意義屬政治層面的，不會每事都說，而林太將會見國務院副總理韓正，他管工作層面，相信屆時會說得更細緻。

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，一直不相信中央會在此時刻換特首，因「止暴制亂」換人，只會打擊管治威信，助長反對派聲勢，有損中央權威。他說中央此刻也不想外間懷疑中央不信任林太，否則港府難以工作。劉反問，此刻是否可以即時換另一個特首、有另一班子，便能即時接任擺平問題？如果此時又搞特首補選，會引發建制派內部新一輪爭鬥。他預期，經過今次反修例運動，中央會有新一輪維護國家安全的措施要推行，故表態撐林太，其中是要求她穩住局勢，助中央推行這些指令。

明報記者

（反修例風暴）