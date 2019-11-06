民研：政府5工作範疇淨滿意率全負數

「處理中央政府關係」97後新低

民調在10月24至28日進行，訪問519名18歲或以上市民，就着「處理中央政府關係」、「維護人權自由表現」、「維持經濟繁榮表現」、「推推民主步伐」及「改善民生表現」5個範疇評價，滿意率淨值依次為負43、負45、負54、負55及負57百分點。

另外，署理行政長官張建宗昨出席行政會議前見傳媒，回應國家主習近平前晚接見特首林鄭月娥一事，他說：「習主席充分肯定特區政府的工作及對行政長官表示高度信任，這對我們來說是一支強心針。」他又稱，政府要打開渠道與不同階層市民保持對話，並同時處理與社會、民生、經濟等長期積下來的深層次矛盾問題。

張建宗又說，政府或會隨時推出新的紓困措施，但稱任何改善民生措施都是建基於一個大前提，就是要香港回復平靜、回復理性，呼籲盡快停止暴力。他又提到，很小部分公務員違法參與示威活動，甚至違法，「這些我們都相當遺憾的」。他說早前有報道稱，有政務司長辦公室助理文書主任被捕，稱該人任職禮賓處，而禮賓處隸屬政務司長辦公室，澄清「實際上並不是直接為我工作」。

（反修例風暴）