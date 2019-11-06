習挺林鄭 譚耀宗：換人傳言不攻自破 胡志偉憂高壓手段不變 港淪警察城市

明報記者

反修例風波持續5個月，外交部和港澳辦過去數月回應時，都特別點名支持香港警隊依法止暴制亂、嚴正執法等（見表）。據新華社報道，習近平前晚在會上未有點名提及香港警察（見另稿）。

英國《金融時報》早前引述消息稱，中央正計劃撤換特首林鄭月娥。不過，習近平說中央對林太高度信任、對林太和其管治團隊的工作充分肯定，又說「（林太）帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作」。習亦提到止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。

林太過去兩次赴京述職，習近平在傳媒拍攝的開場白環節，都會說中央對林太和特區政府的工作「充分肯定」，但未曾公開表示對林太「高度信任」。

林鄭：看不到收緊對港管治

被問到習近平為何會在這個時候與她會面，林太昨在上海見傳媒時說，會面非原先安排的行程，是前晚出席進博會晚宴前，獲通知在晚宴後會與習簡單會面。她說，習關心香港的情况是理所當然，「我亦深深感受到主席很支持特區政府在遏止暴力方面的工作」。

被問到中央會否收緊對港管治，林太說港府以緊守一國兩制的原則去處理當下社會動盪，「我看不到你所謂的收緊的情况」，又稱習近平或其他中央官員亦強調要由港府按照一國兩制原則和法治精神來處理風波，「中央是尊重及支持我們這樣的做法。」她重申現時首要工作是停止暴力。

全國人大常委譚耀宗認為習的言論是針對早前有關換特首的報道，令這些「謠傳」不攻自破。譚又說，自己一直收到的信息都是中央支持港府和特首。基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬認為，習是用行動去說明《金融時報》的報道「不是現狀」。

楊岳橋：只冀中央信守普選承諾

民主黨主席胡志偉憂慮習近平的言論，或反映中央和港府會續用高壓手段和現有管治模式。胡說，續用高壓手段只會令香港繼續亂下去，亦會令香港變成警察城市。他重申，港府需回應市民訴求，處理警暴。公民黨黨魁楊岳橋說希望中央明白若繼續由一個在港被廣泛認同是缺乏管治能力的人去管治香港，只會令問題惡化，而港人的要求並不過分，只冀中央信守承諾讓港人有普選。

主管港澳事務的國務院副總理韓正今日會在北京接見林太。另外，據了解，全國港區人代獲通知周五下午到中聯辦開會，議題未定，有人代表示一般會議會傳達全國人大常委會會議的信息，以及中央精神，不排除今次會議會談及四中全會的信息。譚耀宗稱，他在會上有書面報告常委的工作，他未聽聞中聯辦主任王志民會出席會議。

（反修例風暴）