副保安局長：警不受禁蒙面法規限

教育界葉建源批評警員在無必要下，如無放催淚彈情况下都蒙面，令他們更肆意使用過分武力，且難以追究警暴責任。區志光回應，警方依法處理危害公共安全的非法行為，警員使用的武力相稱，又說警員蒙面是為保護執勤時免受武力傷害。

稱參加同志遊行不可蒙面

人民力量陳志全提到，不少市民蒙面集會，不是想做非法行為，而是擔心被僱主秋後算帳。他說下周六有同志遊行，性小眾擔心被辨認，或不想被家人知道，他們應該有權蒙面。區志光稱，倘相關遊行受禁蒙面法規限，參加者不可蒙面。

工聯會陸頌雄表示，不希望見到進一步暴力出現，立禁蒙面法是防止傷害出現，以解決社會問題，因現時有些人戴面具後就無法無天，做出暴力、傷人行為後毋須負刑責，這樣會增加相關人等的犯案動機。他認為緊急立法有必要，即使新的限制為巿民帶來不便，亦要「兩害取其輕」；批評民主派將立法焦點轉移到警方執法。

民建聯葛珮帆稱，政府用緊急法訂立禁蒙面法無可厚非，因現時香港面對前所未有的暴力衝擊「等唔切」，希望有禁蒙面法後，更多市民與暴力割席，她說見到法例「有好過無」。她稱若有示威者掟汽油彈，外國警察「一定開槍射死佢」。

公民黨陳淑莊在會上提出動議，要求小組委員會主席黃定光在本月13日的立法會會議上，將禁蒙面法的審議屆滿日期，由原來本月13日，延至下月4日，動議在建制派反對下否決。

（反修例風暴）