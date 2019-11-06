禁蒙面滿月 逾千「V煞」尖沙嘴讀宣言

為墮樓男生打氣 堵路毁店

電影《V煞》講述大批人民於11月5日戴「V煞」面具反抗獨裁統治，有人按電影情節，透過Telegram號召昨晚戴「V煞」面具集會，發起人昨晨8時公布活動範圍在九龍西，晚上6時收窄至尖沙嘴，晚上7時半公布8時正於尖沙嘴市政局百周年紀念花園集合。逾千人依時戴上「V煞」面具現身，有戴面具者表示不怕《禁蒙面法》。他們高呼「五大訴求，缺一不可」，又齊讀宣言，稱「港共政權試圖禁制我們的言論自由」、「永遠都不可能原諒香港警察」、「在面具下有着我們決不動搖的理念，民不畏死，奈何以死懼之」；另亦為墮樓科大生打氣。

人群其後佔據漆咸道南、彌敦道及金馬倫道，沿途打破「紅磡冰室」玻璃、塗鴉「我是酸奶君」舖面，並破壞交通燈及設路障。受堵路影響的私家車司機李先生在車內播《願榮光歸香港》，他說若不是要接太太下班，會下車一同示威。對於有司機在車播《願榮光歸香港》被捕，他表示「唔使理佢哋（警察）」。

水炮車出動驅散 噴中多名記者

至晚上9時許，部分人沿漆咸道南往理工大學方向步去，警方水炮車亦駛至暢運道及漆咸道南交界，向人群射催淚水劑，包括本報記者等多名記者被噴中，人群逃入理大範圍後四散。警察則在歷史博物館對開搜查數名男女，並以強光照向理大校園，帶了最少5人上警車後離開。

同時，數十名防暴警在理大對開天橋駐足，有理大學生不滿有防暴警罵學生「食屎」及以強光照射，理大校董會學生代表李傲然要求見指揮官，防暴警則不滿學生以雷射筆照向警方，雙方一度口角，至晚上10時雙雙散去。

（反修例風暴）