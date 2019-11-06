伙譚耀宗黃英豪龔永德發起 支援「暴徒」影響者 設基金助被砸店 唐英年：非關選特首

宣傳反暴力活動 金援傷者資產損毁者

根據同舟人基金的公司章程，基金成立主要有兩大目的，包括支持宣傳及教育有關香港法治、維護法紀、秩序及和諧的活動，特別是「提倡反暴力（anti-violence）」活動；第二項則是為過去或將來受到「暴徒（rioters）」活動影響的本港永久居民及家庭提供金援，包括個人受傷及資產受到損毁或破壞。

本報向譚耀宗及唐英年查詢基金用途、規模、受益群體及背景等。譚耀宗表示「因為剛剛才批准（註冊），正式講要留待下星期」舉行詳細記者會，屆時將解答記者相關問題。唐英年同樣表示將有記者會，建議記者「不如等一等，因為我們的內容仍未是非常具體，我現在不方便講」。

記者問會否拒絕「欽點」 唐掛線

雖然二人未有具體回應，但根據同舟人公司章程，文件有提及基金會招募不多於100名成員，資金來源包括公司或個人捐獻，意味可能邀請商界捐款。

同舟人基金成立前不久，英國《金融時報》曾引述消息人士稱，北京正計劃撤換特首林鄭月娥，「臨時（interim）特首」會在明年3月上任，「候選人」包括金管局前總裁陳德霖及唐英年等。被問到今次成立基金與特首「跑馬仔」是否有關，唐英年兩次重申「唔關事」，稱「我完全無意願去做特首」，惟再追問唐英年是否「欽點都唔做時」，唐表示會安排代表回答，其後掛斷電話。

唐英年與其餘3名基金發起人有不少交集，在示威持續的近5個月，同屬政協委員的唐英年及「守護香港大聯盟」召集人黃英豪，與譚耀宗曾任主席的民建聯等建制派多次聯手組織活動，包括幾次「守護香港」集會。唐英年出席「守護香港」活動記者會時曾經表示，目前香港最重要的是「止暴制亂」，對一國兩制有信心，也要對警隊有信心，活動更獲商界包括會德豐（0020）主席吳宗權、世茂（0813）主席許榮茂等出席支持。

明報記者

（反修例風暴）