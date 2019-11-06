周梓樂疑現腦死迹象 醫生：遲一分鐘送院都有分別

市民發現至抵醫院距54分鐘

至昨晚沒測試腦幹死亡

據了解，周同學疑出現腦幹死亡迹象，包括雙眼瞳孔放大，其體內電解質失衡，須用3倍強心藥及呼吸機等，至昨晚沒有接受腦幹死亡測試。

根據事發的相片及片段，周梓樂倒地後右邊面部朝地並流血，出現失禁，另有目擊者指他曾四肢抽搐。神經外科專科醫生方道生根據本報提供的上述情况及時序，表示未知傷者實際倒地時間，而頭部受重創會導致腦細胞壞死，同時神經線受撞擊亦會斷裂，就如電線被𠝹開般漏電，引致腦部活動異常、出現抽筋。

他又指出，當傷者抽筋時，對腦部的消耗非常大，即使腦部重量只佔體重3%，但需要人體20%的氧氣，如供應不足，腦部就會「亮紅燈」，腦細胞開始出現壞死等情况；若情况得不到控制，會波及旁邊正常的腦細胞。他說搶救頭部重創的傷者爭分奪秒，「遲多一分鐘都會有分別」，同時要視乎當時傷者抽筋、呼吸及脈搏等情况。

（反修例風暴）