消防：救護中途落車 徒步往停車場

科大記者：警車停泊阻20分鐘

防暴向車射催淚彈

科大電台新聞組記者黃浩然說，當晚他發現將軍澳唐明街與唐俊街有警車停泊，阻礙救護車救援，有救護員要下車步往停車場，他估計有救護員被阻礙20分鐘。他又向本報提供片段，顯示有防暴警向有傷者已登上的救護車方向發射數枚催淚彈。

消防處回覆稱，救護車前日凌晨1時11分接報後，經寶順路駛入唐明街後發現有車輛阻塞，車龍包括雙層巴士及私家車，有在場人士向救護車人員示意未能前進，救護人員視線受阻，不知擠塞原因，立即改由近尚信樓路口進入尚德邨前往現場。救護車於1時20分抵達廣明苑廣盈閣附近時發現前方有私家車及消防車停泊，救護車未能前進，3名救護人員徒步往現場，10分鐘後到達傷者位置，即停車場2樓。

警：雜物阻路 救護無遇到警

消息人士：延誤送院是集體責任

被問到警員曾否阻止救護車駛入停車場一帶，東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷說，救護車由唐明街駛入廣明苑範圍，未抵達前已見到有雜物阻路情况，救護車在前一個街口駛入尚德邨，其後救護人員走往停車場，沿途無見到警員。她說救護員到達現場後，1時41分離開，過程中「無遇到警員」，重申警方無阻撓救援工作。警方消息人士補充，示威者的路障及警方掃蕩行動引致車龍，形容延誤送院「是一個集體責任」。

（反修例風暴）