消防：救護中途落車 徒步往停車場

【明報專訊】前日凌晨大批防暴警及警車在將軍澳唐明街與唐俊街十字路口設防線，被質疑阻礙救護車駛往尚德邨停車場救援。綜合警方與消防處最新說法，當時救護車駛入唐明街後見到有雙層巴士及私家車等車輛阻塞，立即改路線駛往現場，中途再因為有私家車及消防車停泊，救護員下車徒步走往現場，由接報至到達傷者位置花了19分鐘。警方重申無阻撓救援工作，又稱當時救護車駛往現場期間「無遇到警員」。
科大記者：警車停泊阻20分鐘
防暴向車射催淚彈
科大電台新聞組記者黃浩然說，當晚他發現將軍澳唐明街與唐俊街有警車停泊，阻礙救護車救援，有救護員要下車步往停車場，他估計有救護員被阻礙20分鐘。他又向本報提供片段，顯示有防暴警向有傷者已登上的救護車方向發射數枚催淚彈。
消防處回覆稱，救護車前日凌晨1時11分接報後，經寶順路駛入唐明街後發現有車輛阻塞，車龍包括雙層巴士及私家車，有在場人士向救護車人員示意未能前進，救護人員視線受阻，不知擠塞原因，立即改由近尚信樓路口進入尚德邨前往現場。救護車於1時20分抵達廣明苑廣盈閣附近時發現前方有私家車及消防車停泊，救護車未能前進，3名救護人員徒步往現場，10分鐘後到達傷者位置，即停車場2樓。
警：雜物阻路 救護無遇到警
消息人士：延誤送院是集體責任
被問到警員曾否阻止救護車駛入停車場一帶，東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷說，救護車由唐明街駛入廣明苑範圍，未抵達前已見到有雜物阻路情况，救護車在前一個街口駛入尚德邨，其後救護人員走往停車場，沿途無見到警員。她說救護員到達現場後，1時41分離開，過程中「無遇到警員」，重申警方無阻撓救援工作。警方消息人士補充，示威者的路障及警方掃蕩行動引致車龍，形容延誤送院「是一個集體責任」。