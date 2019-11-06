目擊者指白車受阻延救援 警稱科大生墮樓後才入停車場 街坊指早已進入

林鄭感特別傷心 表示慰問

數十名示威者昨晚10時起聚集廣明苑，部分人戴上電影《V煞》面具，高叫「血債血償」等口號，掘開路面磚頭並架設路障。約300名防暴警及速龍小隊到場戒備，其間放催淚彈，但人群未有散去，並拉出消防喉射水。

特首林鄭月娥昨對過去周末有市民在衝突中受到嚴重傷害，包括一名科大生，感到特別傷心，對他和其他傷者表示深切慰問，希望早日康復。有指周同學逃避警方催淚彈墮樓，林太稱事件仍要調查，不可以妄下定論。

將軍澳街坊Ricky是最先發現周梓樂倒臥的人之一，他說當時正與另一中年漢登上停車場2樓欲躲避催淚彈。凌晨1時許，一名黑衣人不斷呼叫「要FA（急救員）」，二人遂往察看，發現周倒地、面部朝地，地上有大量血；3名沒有裝備的消防員其後途經現場，立即上前替周檢查。

發現傷者街坊

聞救護稱「警擋住條路」

Ricky指當時周頭、手及腳無表面傷痕，但有抽搐及失禁徵狀，消防認為傷勢極嚴重，立即經電台要求增援及召喚救護車。7名帶備急救裝備的消防員及3名義務急救員約1時10分到場急救，搶救10分鐘後救護車仍未抵達，其間約10名防暴警從3樓落樓途經2樓現場，並舉槍指向Ricky及另一急救員，當時Ricky向警員呼叫：「救咗人先呀！」此時警員發現有消防在旁，才放低長槍離開。

至1時25分救護車仍未到場，現場消防不斷透過電台催促，周的脈搏率當時跌至40，其間Ricky透過消防對講機聽到救護員稱「警察擋住條路」無法入邨，「要兜大個圈」才能抵達。未幾有前往處理另一傷者的救護員途經現場，消防員大叫救護員改為先治理周，最終周於1時29分由擔架牀抬上救護車。

CCTV拍不到事發經過

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷說，對事件感到非常難過，向傷者與家人致深切慰問。就網上有人指警員推事主落樓，她稱「絕無此事」，強調警方入停車場驅散時，見到救護員急救才得悉事件，當時為1時11分。她承認有警員以長槍及警棍指向示威者，惟強調行動無影響或干預救援，無趕走救護員。她說當日警方在將軍澳施放44枚催淚彈、11發橡膠子彈、3發布袋彈及1發海綿彈，拘捕兩名男子，他們涉嫌襲警、非法集結及違反禁蒙面法。

認槍指示威者 警稱無阻救援

被問到事主會否因避催淚彈墮樓，傅逸婷說不排除任何可能，承認當時有小量催淚煙向停車場發射，但進入停車場的消防員不需戴防毒面具，催淚煙影響極小。

警：不排除事主

誤以為矮牆後有平台

東九龍總區刑事總部警司胡家欣稱，翻查停車場閉路電視片段及調查所得，估計事主凌晨零時45分至1時之間墮樓，當時警方在唐俊街放催淚彈，與事主墮樓位置相距至少120米，同時另有一隊支援人員在寶康路戒備，但無施放催淚彈或有驅散行動。他說不排除事主誤以為3樓矮牆後有平台，跨越矮牆後墮下，惟閉路電視無拍攝到事發經過；有片段顯示約零時46分，10至12人在2樓跑向寶康路方向，暫無法確定是否包括事主。

有街坊向本報表示，凌晨12時半看到一批防暴警在近尚德邨車閘邊的樓梯登上停車場，惟胡家欣稱零時55分前無警員曾進入停車場，1時05分警員才首度進入驅散示威者。他呼籲停車場車主及目擊者致電2726 6284聯絡東九龍總區重案組第三隊。

明報記者

（反修例風暴）

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