目擊者指白車受阻延救援 警稱科大生墮樓後才入停車場 街坊指早已進入

【明報專訊】22歲科大男生周梓樂前日凌晨於將軍澳示威活動期間在尚德停車場墮樓，頭部重創命危，據悉昨日他疑出現腦死亡迹象。警方確認周墮樓時防暴警正在停車場外放催淚彈，至於是否與其墮樓有關，警方不排除任何可能，而閉路電視未有拍攝到周墮樓過程。警方又稱閉路電視截圖顯示警員在周墮樓後才進入停車場，但有街坊稱目擊警員早已進入。另有街坊稱救護車受阻，聽到消防對講機傳出「警察擋住條路」；消防處則指有汽車阻塞通行（見另稿）。
林鄭感特別傷心 表示慰問
數十名示威者昨晚10時起聚集廣明苑，部分人戴上電影《V煞》面具，高叫「血債血償」等口號，掘開路面磚頭並架設路障。約300名防暴警及速龍小隊到場戒備，其間放催淚彈，但人群未有散去，並拉出消防喉射水。
特首林鄭月娥昨對過去周末有市民在衝突中受到嚴重傷害，包括一名科大生，感到特別傷心，對他和其他傷者表示深切慰問，希望早日康復。有指周同學逃避警方催淚彈墮樓，林太稱事件仍要調查，不可以妄下定論。
將軍澳街坊Ricky是最先發現周梓樂倒臥的人之一，他說當時正與另一中年漢登上停車場2樓欲躲避催淚彈。凌晨1時許，一名黑衣人不斷呼叫「要FA（急救員）」，二人遂往察看，發現周倒地、面部朝地，地上有大量血；3名沒有裝備的消防員其後途經現場，立即上前替周檢查。
發現傷者街坊
聞救護稱「警擋住條路」
Ricky指當時周頭、手及腳無表面傷痕，但有抽搐及失禁徵狀，消防認為傷勢極嚴重，立即經電台要求增援及召喚救護車。7名帶備急救裝備的消防員及3名義務急救員約1時10分到場急救，搶救10分鐘後救護車仍未抵達，其間約10名防暴警從3樓落樓途經2樓現場，並舉槍指向Ricky及另一急救員，當時Ricky向警員呼叫：「救咗人先呀！」此時警員發現有消防在旁，才放低長槍離開。
至1時25分救護車仍未到場，現場消防不斷透過電台催促，周的脈搏率當時跌至40，其間Ricky透過消防對講機聽到救護員稱「警察擋住條路」無法入邨，「要兜大個圈」才能抵達。未幾有前往處理另一傷者的救護員途經現場，消防員大叫救護員改為先治理周，最終周於1時29分由擔架牀抬上救護車。
CCTV拍不到事發經過
東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷說，對事件感到非常難過，向傷者與家人致深切慰問。就網上有人指警員推事主落樓，她稱「絕無此事」，強調警方入停車場驅散時，見到救護員急救才得悉事件，當時為1時11分。她承認有警員以長槍及警棍指向示威者，惟強調行動無影響或干預救援，無趕走救護員。她說當日警方在將軍澳施放44枚催淚彈、11發橡膠子彈、3發布袋彈及1發海綿彈，拘捕兩名男子，他們涉嫌襲警、非法集結及違反禁蒙面法。
認槍指示威者 警稱無阻救援
被問到事主會否因避催淚彈墮樓，傅逸婷說不排除任何可能，承認當時有小量催淚煙向停車場發射，但進入停車場的消防員不需戴防毒面具，催淚煙影響極小。
警：不排除事主
誤以為矮牆後有平台
東九龍總區刑事總部警司胡家欣稱，翻查停車場閉路電視片段及調查所得，估計事主凌晨零時45分至1時之間墮樓，當時警方在唐俊街放催淚彈，與事主墮樓位置相距至少120米，同時另有一隊支援人員在寶康路戒備，但無施放催淚彈或有驅散行動。他說不排除事主誤以為3樓矮牆後有平台，跨越矮牆後墮下，惟閉路電視無拍攝到事發經過；有片段顯示約零時46分，10至12人在2樓跑向寶康路方向，暫無法確定是否包括事主。
有街坊向本報表示，凌晨12時半看到一批防暴警在近尚德邨車閘邊的樓梯登上停車場，惟胡家欣稱零時55分前無警員曾進入停車場，1時05分警員才首度進入驅散示威者。他呼籲停車場車主及目擊者致電2726 6284聯絡東九龍總區重案組第三隊。
明報記者
（反修例風暴）
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