泛民促林鄭內閣總辭 葉劉倡訂下月平亂目標

葉劉淑儀昨在facebook上表示，近日示威者暴力升級，不同政見者之間的仇恨和「私了」也陸續升級，令人痛心。她接受查詢時稱，她的呼籲與特首林鄭月娥將上京見國務院副總理韓正無關，她是擔心聖誕新年臨近，若旅遊、飲食、零售、運輸，以至文化藝術行業再不「翻生」，沒有生意會很慘。她說暴力不能無休止，她知道政府一直有研究方案，希望政府盡快推出工作目標。

葉劉：聖誕喘息 新年重新出發

民主黨主席胡志偉在民主派記者會上稱，製造混亂的因由是來自林太「躲在3萬警隊背後」，強調要重組警隊、林太問責下台，獨立調查事件是必然，否則社會、經濟都會面對更大困難。工黨張超雄形容警暴如同「國家級恐怖主義」，縱容警方濫權，「她贏不到港人的心，『反送中』不會停，不要想錯個心，多暴力的武器亦贏不到港人，拜託林鄭馬上辭職、換政府」。

張超雄：警暴如「國家級恐怖主義」

警方近期多次在示威現場使用催淚彈、水炮車等，教育界葉建源稱將在立法會提出緊急質詢，憂慮催淚彈含山埃等成分，會對威脅健康，而爆炸溫度極高，亦對市民威脅嚴重。

譚文豪：前線不理指揮如「政變」

公民黨譚文豪稱，最近多次觀察到前線警員不聽上級指令，舉例有指揮官要求勿進入大埔的商場，但前線不理，質疑已屬「政變」，強調應嚴格徹查不遵守命令的人，有需要重組警隊。

（反修例風暴）