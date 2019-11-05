被控7‧28暴動 女生避上前線轉後援

深信是漫長戰役 要堅持

2014年佔領運動後，香港社運陷入低潮，直至反修例運動，不同政治光譜或階層的港人團結反抗政府，令一直關心政治與社會的F看到曙光，「好似有希望，終於會有一場有結果的抗爭」。自6月起她投入抗爭，如設路障、在前線防守，至7月28日被捕。

曾蒙面上街 怕再被捕不敢逗留

被捕後初期，F一度很避忌，「驚咗落場」，恐懼會再被捕，事發至今已沒有在前線與警察對峙，甚至有時只留在家中看直播，為示威者被捕而揪心。後來她曾蒙面示威，「也會站得很後」，不會逗留很久。

不少示威者被捕，F說有的無畏無懼，繼續蒙面抗爭，有的不敢再上前線，也有人轉當「哨兵」。眼見被捕的人愈來愈多，能夠繼續站在前線的人愈來愈少，F深感無力，「見到情况轉差，但自己又不敢出去，其實很想做多啲」。

未能如往昔般抗爭，她唯有轉換角色，製作文宣，也曾以「街坊裝」打扮在示威區附近出現，支援前線示威者。

勇武地下化 不「公海」討論

除了部分勇武派被捕，令前線人數減少，F說部分勇武派也轉趨「地下化」。她說，部分勇武派已不會再在Telegram「公海」群組高調討論行動，以致近月抗爭模式轉變，如突然到某區「hit and run」，藉快閃行動避免被捕。

反修例示威浪潮至今近5個月，各方漸現疲態。F認為不論勇武派或「和理非」，抗爭疲勞皆屬正常事，畢竟抗爭非一朝一夕的事，她說：「見到眼前少了人，不要氣餒，要看大局，這只是香港眾多戰線之一，還有好多方法抗爭，要堅持下去。」

（反修例風暴）