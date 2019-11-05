勇武女：衝擊令政府有反應 顯未放棄

恨警察 更恨令警變怪獸政權

長達5個月的運動，警方被指濫用暴力，令示威者原本的五大訴求，再添一項「解散警隊」。許多人憎恨警察，A亦然，但她不會說「黑警死全家」。對於抗爭對象，她很清晰，警察非其敵人，她更仇恨「令他們（警員）變成怪獸，背後的政權」。A說，從首日參與抗爭已認清目標——「我要真普選」。

她引用本土民主前線前發言人梁天琦所言，不要令仇恨蒙蔽內心。她認為，「你可以生氣，可以憎恨（警察），但那班人所做的，不是代表自己，他們已沒有自由意志，軍人不會say no，當隊中所有人稱（示威者）『曱甴』，你也會變成這樣」。

A自7月底加入前線行動，由本來負責準備物資、在前線後排戒備，逐漸走前，變成「傘陣」小隊，她亦有份築路障及製造汽油彈。近月示威暴力程度不斷提升，更有人攻擊警察。被問及衝擊及破壞行為既不能撼動政權核心，又會被譴責「暴徒」所為，有何意義？她說，香港人有「潔癖」，不喜歡看到暴力，「但無可否認，我們製造暴力、衝突場面，才可真正地令政府有反應」。

相信民意不會逆轉

遇師奶遞材料助製汽油彈

她說，示威者做文宣及眾籌等都是抗爭一部分，「他們背後所作的，許多都不顯眼，但是衝突是很顯眼的，可以令全世界看到，告訴別人我們仍然很憎恨這個政權，我們未放棄」。她亦相信，民意不會因暴力提升而逆轉，近日甚至有「師奶」見到她和同伴製造汽油彈，主動上前遞上砂糖、麵粉等材料，該婦人問：「你有無麵粉？放心，我這些阿嬸，無人查無人捉的。」這令她體會到，香港人已習慣暴力，「violence with the good cause，是值得去做，不是暴力就等於萬惡」。

運動發展至今，何時完結，她稱說不準，但她確信道理在抗爭者一方，她會堅持下去。

（反修例風暴）