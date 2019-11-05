示威者減 警官憂更激進現孤狼 前線感「抗爭疲勞」 和理非迷惘無力

明報記者 何郁慧 陳柔雅

警方昨日簡報，本月1日至3日共拘捕325人，而據本報獲得的警方消息，自6月9日反修例運動爆發至今，已累積拘捕3332人，上月單月已拘捕1051人，其中以國慶日最多，單日拘284人（見表）。

一個月前，政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，不少市民即使本來不怕展示臉孔，亦戴口罩抗議。有前線指揮官稱，警方並無刻意就禁蒙面法執法，現時拘捕的主要涉非法集結而同時蒙面的人。

禁蒙面法增執法工具

10月拘捕人數較9月增84%

該指揮官承認，禁蒙面法對「暴徒」無甚阻嚇作用，他們所作的如縱火、蓄意傷人，最高可判囚終身，遠超禁蒙面法的刑責；但他認同法例給予警員「多一個（執法）工具」。數據顯示，警方10月拘捕的人數，較9月增84%。

特首林鄭月娥曾說訂立禁蒙面法是為保護未成年人，可起阻嚇作用，免他們參與示威被捕，但實際上截至上周四，有逾160名16歲以下者被捕，佔近5.5％，比禁蒙面法實施前、運動首百日錄得的相關比例近3％更高。

前線警：最嚴苛時期已過

勇武派：警早驅散難聚集

示威持續近5個月，有不願具名的前線警員說，近日參與示威的人數減少，有別於7月和8月集中某區大型示威，現多出現「18區開花」，他認為「最嚴苛的時期已過，現時向下滑」。不過，勇武派示威者A（化名）認為是警方策略有變，在集會開始前已大舉驅散，人群無法聚集，「和理非」無法參與，始出現「人數少了」的效果。

和理非：抗爭生活化 罷食「藍店」

17歲應屆文憑試考生阿怡（化名）6月起不斷參加遊行集會，曾協助搬物資，是典型「和理非」，後來即使不少遊行遭警方反對，加上禁蒙面法都無令她卻步，她除因為不滿警暴才堅持抗爭，「亦不想辜負被捕或犧牲的人」。

近月她減少示威，除了兼顧學業，亦因為對運動發展感迷惘，出現抗爭疲勞。抗爭雖遍地開花，但未帶來實際改變，使她感無力，「總覺得要出一分力，所以站出來，但很多時見不到活動有很大成效，不知該如何走下去」。她說正思索前路，尋找抗爭摸式，目前則「抗爭生活化」，如罷食「藍店」。

另一警方指揮官說，警方近來改變戰術，多採取突襲、快攻，追捕示威者，他認為有效捉人，但未能「止咳」；雖然近數周示威者明顯減少，但示威者繼續使用暴力，縱火、「私了」持續，他評估該批「看似被授權」的勇武派或會逐漸失去「和理非」的支持，令持續抗爭的人減少。他認為，就算堅持抗爭的人減少，必定有一群人不肯放棄，他們可能提升武力，採取更激進的手法。

警方消息稱，政府正打持久戰、資源戰，拖延時間以消磨示威者意志。該人分析，運動發展下去，示威者會感疲累，前線抗爭者漸少，加上資源未及補給，都會是運動回落因素。他說擔心運動衰落會激發「孤狼式」突襲，如早前刺傷警員頸一案。

（反修例風暴）