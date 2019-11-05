立場攝記拒保獲釋 浸大記者保釋

據立場新聞片段，當時防暴警於太古城中心制服一名青年，穿橙衣的立場特約攝記Joey Kwok正與另一女記者拍攝，與警方相隔約10米，其間另一批防暴警途經記者身旁，該批警員突然衝前推開女記者，Joey繼續拍攝，即遭防暴警撲低制服，警員更一度想搶其相機，最終他被鎖上手扣被捕。

立場譴責濫捕 警：保留檢控權

立場新聞昨發聲明強烈譴責警方無理拘捕，並稱該攝記昨日近4時在拒絕接受任何保釋條件下，獲警方無條件釋放，會繼續採訪。立場將徵詢法律意見追究警方。警方稱該41歲男子涉嫌阻差辦公被捕，他拒保候查，獲暫時釋放，警方保留檢控權利。

浸大新聞系三年級生鄧澤旻，前日亦代表浸大編委會到場採訪，其間疑因與防暴警口角，突遭對方推倒及拘捕，昨午3時許獲准保釋。警方指，該21歲男子涉「公眾地方行為不檢」被捕，已准保釋，本月下旬報到。浸大校長錢大康昨向全體師生發信稱深切關注，並法律援助予被捕學生。

採訪太古城傷人 記者東院遭搜身

另外，昨早多間傳媒機構齊集東區醫院，採訪太古城傷人案各傷者情况，其間一隊軍裝警於醫院出現，看見坐在一旁的《蘋果日報》及《東方日報》記者，隨即上前要求搜身，二人配合，其中一人隨即開啟攝錄機拍攝搜身過程，遭一名沙展指嚇「你唔畀我搜身，就係阻差辦公，𠵱家畀個警告你！」該記者反駁一直配合搜身，僅拍攝搜身過程保障自己，大批傳媒趕至採訪事件，兩人最後獲放行。

（反修例風暴）