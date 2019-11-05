立場攝記拒保獲釋 浸大記者保釋

【明報專訊】警方前日在太古城中心拘捕一名立場新聞特約攝影記者和一名浸大學生會編輯委員會記者，兩人被拘留20多個小時至昨午獲釋。另外，昨早警方亦曾於東區醫院向兩名已出示記者證的記者搜身。
據立場新聞片段，當時防暴警於太古城中心制服一名青年，穿橙衣的立場特約攝記Joey Kwok正與另一女記者拍攝，與警方相隔約10米，其間另一批防暴警途經記者身旁，該批警員突然衝前推開女記者，Joey繼續拍攝，即遭防暴警撲低制服，警員更一度想搶其相機，最終他被鎖上手扣被捕。
立場譴責濫捕 警：保留檢控權
立場新聞昨發聲明強烈譴責警方無理拘捕，並稱該攝記昨日近4時在拒絕接受任何保釋條件下，獲警方無條件釋放，會繼續採訪。立場將徵詢法律意見追究警方。警方稱該41歲男子涉嫌阻差辦公被捕，他拒保候查，獲暫時釋放，警方保留檢控權利。
浸大新聞系三年級生鄧澤旻，前日亦代表浸大編委會到場採訪，其間疑因與防暴警口角，突遭對方推倒及拘捕，昨午3時許獲准保釋。警方指，該21歲男子涉「公眾地方行為不檢」被捕，已准保釋，本月下旬報到。浸大校長錢大康昨向全體師生發信稱深切關注，並法律援助予被捕學生。
採訪太古城傷人 記者東院遭搜身
另外，昨早多間傳媒機構齊集東區醫院，採訪太古城傷人案各傷者情况，其間一隊軍裝警於醫院出現，看見坐在一旁的《蘋果日報》及《東方日報》記者，隨即上前要求搜身，二人配合，其中一人隨即開啟攝錄機拍攝搜身過程，遭一名沙展指嚇「你唔畀我搜身，就係阻差辦公，𠵱家畀個警告你！」該記者反駁一直配合搜身，僅拍攝搜身過程保障自己，大批傳媒趕至採訪事件，兩人最後獲放行。
（反修例風暴）
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