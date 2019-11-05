記者頭盔貼標語 警取消記招改fb播片

記協：別無選擇 警：深表遺憾

香港攝影記者協會和香港記者協會發聲明指出，警方針對記者的暴力及濫捕行為愈趨嚴重及頻繁，業界多次反映無果，遂發起靜默行動，並遺憾警方借故取消記者會。

主持促除 同行稱無礙記者會

警方代表昨午步入會場時，台下有6名記者，戴上分別寫有「止警暴查警謊」6個字的頭盔，默坐於席間。記者會主持人、警察公共關係科警司高振邦點名要求記者除下頭盔，包括《明報》、香港電台、立場新聞、端傳媒、香港獨立媒體及《am730》。他表示，記者若有意見可從其他渠道反映，又稱示威記者剝削其他媒體採訪自由。數分鐘後，警方代表離場，高振邦宣布記者會暫停。

數名傳媒聯絡隊警員隨後走到示威記者旁要求他們離開，戴頭盔的記者不發一言，雙方僵持；同場有其他記者表示抗議的記者沒阻礙，警方可繼續舉行記者會。擾攘20多分鐘後，高振邦指摘記者行為「不負責任」，宣布取消記者會。

抗議者稱聲援被捕兩記者

其中一名示威記者、記協執委陳朗昇事後表示，行動是為了聲援前日在太古城中心被捕記者，他們別無選擇，「前線記者面對槍口的威脅」，希望管理層諒解。

其後警方在facebook播片取代記者會，警察公共關係科總警司謝振中表示，因有6名記者示威，記者會不幸要取消，「對記者不尊重（disrespectful）的行為深表遺憾」。

明報 am730稱理解 不處分記者

《明報》發聲明稱，一向要求同事在採訪過程中保持專業，不應參與非採訪行為；但得悉前線記者在採訪時面對困難，理解前線同事身心均受影響（見聲明）。

《am730》亦發聲明表示公司管理層事前不知情，對記者參與行動表示理解。兩間機構均表示不會處分記者。

（反修例風暴）