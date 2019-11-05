羅智光：公僕違法零容忍不姑息 工會：行街隨時控非法集會 憂陷白色恐怖

稱被起訴者須受紀律行動

羅智光（圖）在立法會公務員事務委員會會議上，感謝公務員近月堅守崗位，更點名多謝警隊，強調政府重視公務員操守，對公務員違法零容忍，不會姑息，一旦有公務員被起訴，會在刑事法律程序後，展開紀律行動。但他表明，《基本法》賦予和平表達意見的權利，公務員獲准參與合法公眾活動，但須確保其意見不損執行公務時不偏不倚原則。

政府創新辦於政總的辦公室早前出現連儂牆。羅智光承認少數公務員在辦公室貼標語，但並不普遍，有關標語未必獲其他同事認同，盼公務員勿挑起內部矛盾，個別部門首長會適當跟進。他希望立法會財委會盡快通過公務員薪酬調整建議，對有議員要求將警務人員加薪從公務員加薪項目抽出處理，他說有關建議偏離既定機制，並不合理。

林卓廷：關注會否處理罵「曱甴」者

早前有公務員在示威現場被捕，而內地官媒《人民日報》批評公務員「不能一邊享受政府的高薪厚職，一邊胡作非為」。

民主黨議員林卓廷表示，有公務員因在社交網站批評政府被紀律調查，關注政府是否會以同一方法處理形容示威者為「蟑螂」及「曱甴」的人員。前保安局長、新民黨主席葉劉淑儀批評公務員管理如一盤散沙，日前兩個紀律部隊成員有碰撞、有公務員示威被捕，另有公務員聯署要求特首林鄭月娥下台，認為10多萬名公務員不能同心同德。

葉太斥管理如散沙 羅：整體仍盡忠

會議最後通過兩項無約束力動議，包括要求公務員宣誓擁護基本法、效忠中華人民共和國和香港特別行政區，以及促當局發出指引列明公務員不得在工作範圍作政治性示威或集會，亦不得用相關身分出席任何政治示威或集會，或發表相關政治言論。

羅智光會後表示，局方非常關注有公務員在示威中被捕，會依法跟進，強調政府上下會一同「止暴制亂」，但認為即使有公務員參加示威，不代表政府內部有問題，整體公務員仍盡忠職守。

工會促釐清警執法尺度

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，警察任意執法，公務員出街亦隨時被控「非法集會」，令一眾公務員陷入白色恐怖，要求政府澄清警方執法尺度，並監察警權。他解釋，被捕公務員經歷刑事法律程序後，若判監超過3個月基本上已不可留職，即使不用坐監，只要罪成就要面對內部紀律聆訊，視乎工作內容及有否令政府聲譽受損，面臨調職、強迫退休或解僱。

明報記者

（反修例風暴）