律師會促律政司盡快研起訴否

彭韻僖昨出席傳媒午宴，形容現時法治受到很大衝擊，但認為應珍惜法治、出力維護，若社會情况穩定下來，便可維持法治，但若現况持續，大家都會感擔心。律師會早前曾發表聲明，認為應成立委員會全面調查，被問到是否支持成立獨立調查委員會，彭稱「有很多不同方法」，舉例可仿效2011年倫敦暴動後成立委員會。律政司早前入稟申請臨時禁制令，禁止網上傳播煽動暴力等言論，被問到有關做法會否衝擊法治，她僅稱現時仍在審訊中，非適當時候評論。至於《禁蒙面法》生效後的影響，她亦稱律師會內部正跟進和關注，暫未有其他評論。

「遲來的公義亦是不公義」

香港律師會前會長何君堯早前被指與元朗7．21事件有關，公民黨前立法會議員余若薇及多名市民曾向律師會投訴，指何君堯涉違反《律師執業規則》。彭韻僖昨稱，律師會對任何投訴都會按程序處理，而所有曾與何君堯共事的律師會理事均會避席，她說處理投訴一般最少需時數個月。何君堯於區選出戰屯門樂翠選區，同區候選人有民主黨盧俊宇、蔣靖雯。

（反修例風暴）