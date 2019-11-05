取爆眼女醫療報告 警指侵私隱無可避免

【明報專訊】在8月11日示威中遭射爆眼的女子，早前遭警方透過法庭手令向醫管局取得其醫療報告。她以代號「K」入稟高等法院提請司法覆核，稱警方從未向她提供手令內容，乃侵犯私隱及違法。聆訊昨在高等法院展開，警方指做法旨在協助調查，合法合規，反問警方何以有義務提供手令。K一方則反駁警方強索報告，「連fact check機會都無」，沒將K私隱放在眼內，行徑已嚇怕不少傷者，骨折仍不敢求醫，造成公共健康問題。
代表申請人「K」的資深大律師彭耀鴻稱，醫療報告內容私密，警方繞過K強索報告，漠視她的私隱；况且警方沒有拘捕K，申手令無迫切性，也不見得K知悉手令內容會干涉調查。彭斥責警方無視K的私隱，正因市民私隱得不到保障，很多人骨折受傷亦不敢求醫，造成公共健康問題。
事主代表：無被捕 申手令非迫切
代表警方的資深大律師莫樹聯反稱，私隱並非唯一的考慮元素，K身在非法集結現場，調查她是合情合理。再者，警方沒有義務向K展示手令，若每宗案件均先展示後調查，做法不切實際，「難道調查洗黑錢案時，又要事先向疑犯親友展示手令？」莫強調，法庭須保護警察查案的正當性，手令無可避免侵犯K的私隱，而警方向獨立的裁判官申請手令，由裁判官權衡利益後裁斷，過程是依法辦事。
彭承認警方並非每宗案均須向調查對象展示手令，但本案性質獨特，K有必要確保警方在權限內執行手令，惟她「連fact check機會都無」，警方取態卻是「萬一出錯，你事後再追討」。彭說，K有權挑戰警方決定，但她只可向法庭求助，「唔通喺手持警棍、胡椒噴霧嘅警察面前挑戰？」
莫指K一早收到醫管局信件，大可以找總裁判官、警方、法庭書記等索得手令內容，從而循民事途徑控告警方，但K「光說不做」，毫無行動；惟彭反駁稱莫的建議「可笑」，反問「難道叫總裁判官逐一致電下屬，是你批出手令嗎？」法官林雲浩聽畢雙方陳辭，押後裁決。