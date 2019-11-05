取爆眼女醫療報告 警指侵私隱無可避免

代表申請人「K」的資深大律師彭耀鴻稱，醫療報告內容私密，警方繞過K強索報告，漠視她的私隱；况且警方沒有拘捕K，申手令無迫切性，也不見得K知悉手令內容會干涉調查。彭斥責警方無視K的私隱，正因市民私隱得不到保障，很多人骨折受傷亦不敢求醫，造成公共健康問題。

事主代表：無被捕 申手令非迫切

代表警方的資深大律師莫樹聯反稱，私隱並非唯一的考慮元素，K身在非法集結現場，調查她是合情合理。再者，警方沒有義務向K展示手令，若每宗案件均先展示後調查，做法不切實際，「難道調查洗黑錢案時，又要事先向疑犯親友展示手令？」莫強調，法庭須保護警察查案的正當性，手令無可避免侵犯K的私隱，而警方向獨立的裁判官申請手令，由裁判官權衡利益後裁斷，過程是依法辦事。

彭承認警方並非每宗案均須向調查對象展示手令，但本案性質獨特，K有必要確保警方在權限內執行手令，惟她「連fact check機會都無」，警方取態卻是「萬一出錯，你事後再追討」。彭說，K有權挑戰警方決定，但她只可向法庭求助，「唔通喺手持警棍、胡椒噴霧嘅警察面前挑戰？」

莫指K一早收到醫管局信件，大可以找總裁判官、警方、法庭書記等索得手令內容，從而循民事途徑控告警方，但K「光說不做」，毫無行動；惟彭反駁稱莫的建議「可笑」，反問「難道叫總裁判官逐一致電下屬，是你批出手令嗎？」法官林雲浩聽畢雙方陳辭，押後裁決。

【案件編號：HCAL2643/19】

（反修例風暴）