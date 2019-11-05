控罪中英版不一 官：非改字眼能解決 控方寫錯名 汽油彈案5人獲釋再拉

在已撤控的案件中，城大生鄭錦輝（21歲）、學生楊泳茹（22歲）、無業的丘建威（24歲）、城大生莫禮滔（21歲）及地盤工人黃建棋（19歲），被控於今年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓一個單位明知而管有、保管或控制爆炸品，即59瓶汽油彈、79瓶半製成汽油彈。被告楊泳茹和黃建棋仍留院，昨沒有出庭應訊。

逾百防暴警法院門外戒備等拉人

3名被告昨午到法院應訊，辯方大律師郭憬憲在庭上投訴稱，律政司檢控同意書把第三被告丘建威的名字「Yau Kin Wai」打錯為「Yau Kai Fai」；中文控罪書的罪行詳情為「管有、保管或控制爆炸品」，英文版卻缺少「保管」（custody）一字。郭憬憲質疑律政司檢控程序無效，無權羈押各人。

控方解釋是「打錯字」，稱可修改同意書和檢控書，惟主任裁判官錢禮不同意改字眼就能解決，她稱本庭為英文審訊，控罪出錯會影響罪行性質，因此要求控方索取律政司同意，將聆訊押後。

控方稱「打錯」 官：控罪錯影響性質

控方其後呈上新的同意書和控罪書，但辯方郭憬憲引述《刑事罪行條例》稱，控方應該取消舊案，以新案起訴被告，否則檢控仍然無效，獲錢官同意。錢官質疑聆訊一旦無效，法庭已經無權繼續還押被告。

案件再經押後，控方終決定撤回（withdraw）本案控罪，會盡快以新的控罪起訴被告。辯方提出，除非法庭下達逮捕令，否則沒有人可於法院範圍內作拘捕。錢官終決定撤回案件，3名被告於下午6時半獲當庭釋放。

控方散庭後透露，會盡快拘捕和起訴涉案被告。控方在庭外承認檢控程序出錯，是因為律政司人員手民之誤，與警方無關。

控方：律政司人員手誤 與警無關

3人獲釋後，隨即有逾百防暴警員及10架警車抵達法院門外，等候再次拘捕3人。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華現身法院大樓地下，氣氛緊張。至昨晚8時，3人在律師陪同下離開法院，再次被警方拘捕，登上警車離開。

【案件編號：ESSC2462/19】

明報記者

（反修例風暴）