趙家賢左耳駁回 行兇男抑鬱需定期覆診

警否認進商場挑動市民情緒

消息人士向本報記者表示，行兇的灰衣男子持有香港身分證，患有酒精依賴症及抑鬱症，需隔月到東區醫院覆診，最近一次覆診為9月底，當時資深醫生認為他病情並不顯著（unremarkable）。事發後連同行兇男子，共5人送往東區醫院治療。行兇男子頭部受傷，與背部及腹部受傷的男子情况一度危殆，兩人至昨午轉為情况嚴重；其餘2男1女包括趙家賢情况穩定。昨午2時許，警員曾到東區醫院蒐證。

警察公共關係科總警司謝振中昨表示，警方以涉嫌傷人罪拘捕48歲行兇男子；兩名23歲及29歲男子涉嫌襲擊致造成身體傷害罪被捕。對於有人指控暴力事件出現，是因警察進入商場挑動在場者情緒，謝反駁說警方進入商場拘捕破壞商店的人，離開後半小時才發生事件，拘捕位置及案發地點更「大纜都扯唔埋」。

社福界立法會議員邵家臻昨早在facebook表示，趙家賢已駁回左耳。民主黨主席胡志偉表示，趙家賢的手術應算成功；胡引述趙說，感激關心他的人。民主黨趙家賢為太古城西候選人，同區另一候選人為經民聯丁煌。

市民太古城圍保安 警進場拉人

耳鼻喉科專科醫生顧德政表示，外耳被咬斷後有可能影響辨認聲音方向能力，以及接受的聲音會相對「散」，但相信對聽力影響不大。手術後要留意接駁後的耳部組織能否生長，另需以抗生素防止傷口發炎。

昨晚約8時許，逾百名市民聚集在太古城中心客服中心，要求保安交代前日為何容許警察進入商場。商場保安回應稱，前晚6時15分發現警察進入商場，嘗試向警方了解情况不果，強調當時沒有報警，又表示會按既定程序應對。巿民不滿解釋，繼續包圍保安。

至晚上9時許，防暴警到商場外戒備，有人用雜物堵塞商場扶手電梯。至近10時，一名口罩男在商場外被便衣警截查，市民不滿警員未有出示委任證，包圍並指罵警員，其中一名警員以對講機要求增援。保安將商場玻璃門鎖上，但有防暴警從其他出入口進入，再截查另一蒙面青年，並將他及口罩男帶走，又搜查場內多人隨身物品。警員於10時許離去後，逾百人繼續包圍多名保安員，保安承諾今午1時在社交網站回答各人問題，市民今凌晨陸續散去。

（反修例風暴）