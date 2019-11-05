史維未譴責警暴 科大生圍6小時

探受傷學生 認同獨立調查

史維昨晨到伊利沙伯醫院探望受傷男生，離開時沒回應記者提問。至傍晚，有網民發起在科大為受傷男生打氣，史維現身與學生對話，學生質疑事發後警方阻礙救護員施救，要求史維索取相關閉路電視紀錄及救護車紀錄，史維稱獲得家長同意後會索取有關資料。其後校方稱，曾聯絡男生家長，家長稱會先處理目前問題，暫時不回應其他問題，史維稱稍後會跟進。

此外，學生要求史維譴責警方暴力，史維未有答允，稱要先查明事件。學生質疑如何查明，史維稱認同當局要作透明獨立的調查，又承諾檢視更多證據後，下周再會見學生，但實際日期、時間要再決定。

至晚上10時，一名中年男子被指在集會人群中非禮一名女生，現場學生稱男子為校內教授，校方提出報警處理，學生表示不相信警察，校方其後承諾透過校內處理性騷擾的委員會處理。校方職員其後將涉事者及目擊者帶到保安中心，學生繼續包圍保安中心及史維，要求校方將涉事教授停職。史維稱，大學有既定程序處理停職事宜，不是他一人可決定。

（反修例風暴）