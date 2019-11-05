人權組織批催淚彈射屋苑：影響無辜住戶

民權觀察成員王浩賢表示，催淚彈的用意是驅散有暴力行為的非法集會群眾，「但居民在住宅範圍不會構成非法集會」。他說使用催淚彈的其中一個考慮因素，是會否令無辜者受影響，而催淚煙會在大範圍飄散，「是無差別攻擊」，在屋苑發射必然會影響無辜住戶。至於警方曾表示希望市民體諒，王認為警方有不同執法及驅散方式，例如直接拘捕，使用催淚彈是可避免的。

法團促離開 警罵「做夠戲未」

廣明苑業主立案法團秘書黎女士表示，昨日凌晨1時許從街坊群組得知防暴警進入屋苑範圍，並不斷施放催淚彈，她隨即聯同兩名法團委員下樓了解，抵達地下即發現屋苑煙霧瀰漫。黎形容警方凌晨頻放催淚彈有如「放題」，與委員立即要求警方離開，當時警方一度包圍他們，又以粗言喝罵她「做夠戲未呀？」擾攘一輪後警方撤退。

黎說較早前將軍澳爆發衝突期間，亦曾有防暴警企圖進入屋苑範圍，當時法團主席曾與警員商討，最後警員沒進入或施放催淚彈，惟昨日主席出外公幹，保護屋苑的責任落在她身上，有責任到場處理。

她說當時「電光火石間，諗唔到咁多嘢」，而法團早前已有共識，並曾徵詢律師意見，故不擔心被警方「秋後算帳」；法團暫未有計劃申請禁制令禁止警方進入屋苑。

（反修例風暴）