盆骨折出血5升 切部分腦顳葉

引流術失敗 未能減腦壓

消息稱，科大生入院時昏迷，出現右硬腦膜下血腫，需接受顱骨切除術將血塊移除，其間切除部分右顳葉以減低腦壓，歷時約3.5小時；手術後約6小時再接受第二次腦部手術，於顱骨鑽孔及清除左腦血塊。醫護於兩次手術均嘗試以引流術減低其腦壓，但都失敗。另外，傷者盆骨骨折，接受三合一療法控制盆腔出血，並以外支架固定盆骨，其腹腔出血量達5升。

消息又稱，傷者顱底骨折情况嚴重，導致腦水腫及出血，另出現腦幹受壓，呼吸機能微弱。此外，他的腦部出現瀰漫性缺血，昏迷指數只有最低的3分（最高15分，即完全清醒），需用3倍強心藥及接駁呼吸機維生。

用3倍強心藥駁呼吸機維生

神經外科專科醫生方道生根據本報引述的傷勢表示，如傷者腦水腫情况嚴重，引流管無法進入腦組織，難以排出腦水，相信連唯一控制腦壓的方式都無法使用。他又表示，盆腔失血達5升，加上傷者頭部重創，相信影響腦部供血，而腦幹受壓亦會影響控制呼吸、心跳及血壓等功能。

至於切除部分右顳葉，他表示腦組織有可能在撞擊期間血管斷裂，導致腦細胞壞死，需切除部分組織，否則會出現「滾雪球」效應，波及周邊腦組織，需忍痛切除。他說該部位負責非語言記憶及圖像等功能，成年人如切除腦組織，難以恢復該部位負責的能力。

（反修例風暴）