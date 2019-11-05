催淚彈下墮樓 科大生腦重創命危 疑將軍澳停車場3樓墮2樓 消防稱無人阻救援

墮樓青年周梓樂（Alex）為科大計算機科學二年級生。科大表示，非常關注學生受傷送院事件，昨凌晨即時派員到醫院了解，探望傷者並慰問家屬，大學將為學生及其家人提供一切適切援助。科大學生會發聲明，譴責警方阻止救護車進入事發現場，拖延傷者接受治療，並已為周安排法律支援，將派員於醫院24小時守候。科大校長史維昨早曾到醫院探望，昨晚在科大與學生對話，至今日凌晨才離開（見另稿）。

有急救員指為避催淚彈墮樓

一名義務急救員於Telegram稱，周當時於停車場內躲避催淚彈，其間失足墮樓重創，義務急救員及消防員於現場搶救逾20分鐘，周仍未回復清醒，由擔架抬上救護車送院搶救。消防處發言人表示，凌晨1時11分接報上址有人受傷，1時20分到場，其間兩度有車輛阻塞，救護於現場為傷者急救，1時41分將傷者送往伊利沙伯醫院，整個過程並沒有受到警方或其他人阻撓。對於科大學生會稱警方曾阻礙救援，警方未正面回應。

警稱關注 東九重案組調查

網上流傳前日有警員於將軍澳一酒店結婚，有網民號召到場聚集。警察公共關係科總警司謝振中昨表示，事發時有「暴徒」在尚德邨及廣明苑一帶向警員投擲雜物，警以催淚彈驅散；另有人在停車場向地面的警員擲物，警方亦有在「相關地點」發射催淚彈。謝表示，警方留意到一名年輕人在停車場內由3樓跌至2樓，非常關注事件，交東九龍重案組跟進，會翻看閉路電視了解事情始末，並祝願傷者早日康復。

與傷者為校內投球隊（Netball）隊友的文先生透露，上月剛和朋友與周旅行，周居於將軍澳，曾參與反修例遊行並關心事態發展，每次示威翌日都會在朋友WhatsApp群組發信息報平安，但昨早未有於群組發信息。文說返校後始知周為墮樓傷者，即趕赴醫院了解，與眾友人都擔心，「有消息話佢唔樂觀，都希望佢可以醒番」。廣明苑業主立案法團秘書黎女士表示，周為尚德邨居民。

據了解，周梓樂送院後接受全身電腦掃描及緊急手術，其後留醫深切治療部，兩度接受手術清除腦部積血及血塊、控制盆腔出血情况。傷者家人一直在病房門外守候，其中一名手持拐杖的老翁憂心痛哭。至中午1時，兩名東九龍總區重案組探員到深切治療部病房調查，逗留數分鐘離開。

領展：天眼未攝墮下一刻

記者昨早返回肇事停車場，停車場2樓車位欄河外有一條行人走廊，行人走廊地上仍有血迹，3樓欄河外下方是2樓走廊；現場有消息稱，當時周在3樓，疑誤以為欄河外有行人走廊，於是跨過欄河，直墮2樓行人走廊重創。尚德停車場由領展擁有。領展回應稱，初步翻看閉路電視片段，攝錄範圍包括肇事現場，惟由於拍攝鏡頭是平移轉動，而非停留於固定角度，加上鏡頭部分拍攝範圍被停泊車輛遮擋，恰巧未有攝入事發當刻傷者墮下片段。車場辦事處會保留當晚所有閉路電視片毁，並配合警方的調查，提供一切所需協助。

（反修例風暴）

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