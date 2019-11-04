反修例心理輔導 三成求助醫護憂安危 醫管局：同事壓力大 求助增15%

明報記者 許芳文

醫管局「心靈綠洲」個人成長及危機處理中心總監羅淑兒表示，局方意識到同事壓力相當大，故自7月下旬起推出「錫吓自己」系列8個懶人包，例如提醒同事面對資訊大爆炸、與他人立場不同時應如何處理，提供「靜一靜」及「安眠」小貼士。

羅指出，6月至9月期間，心靈綠洲共為員工提供4212次小組形式心理輔導，以及1651次單對單輔導；7月、8月及9月每月的單對單輔導人次均較6月增加15%。

逾三成稱社會沒有希望

她表示，團隊分析了7月中至10月底接受心理輔導的個案，當中逾三成員工對香港整體情况感到驚恐，擔心自己、家人及示威者等的安全；超過三成人對新聞報道內容感不安，感到社會沒有希望；逾兩成人出現關係問題，較多與家人因政見不同等原因出現衝突，其次是與朋友及同事；另超過一成人對反修例風波感到憤怒，對象包括政府、警察及示威者等。

她舉例，曾有接受輔導的醫護得知子女參與示威，擔心影響子女前途，但子女不聽從，導致關係「決裂」、「無偈傾」，甚至子女不願回家，感到相當無助。

自覺有能力處理 醫護少主動求助

對於主動尋求協助，羅淑兒稱醫護人員、教師等專業人士較少主動求助，認為自己有能力處理情緒，故醫管局以早期介入的方式，於本月中在醫管局總部及逾30間醫院設立「心靈安樂窩」，供員工在周一至周五到該處參與活動，紓緩情緒壓力。

羅指出，由社工及心理服務助理負責的「心靈安樂窩」，是參考美國9．11事件的情緒支援措施，當時需進行長達3至4個月的搜索，當局於教堂及酒店等設立中心，讓休班搜索人員入內減壓。她續稱，醫管局的「心靈安樂窩」設有「靜靜觀」、「鬆鬆zone」、「專注樂源」、「有料資訊站」及「嘆·茶」5個活動。

當中總部特設的「鬆鬆zone」提供虛擬實景環節，參加者可以觀看海洋、島嶼等14個自然環境，減壓及提升觀察力。「靜靜觀」則讓員工參與靜觀飲食及靜坐等；另「專注樂源」提供填色、書法等活動沉澱員工心靈。

（反修例風暴）