背重創急救員為樹仁生 一度休克

催淚彈半空爆開擊中 學生會譴責警

「城市廣播」facebook片段顯示，事發時警方於電車站對開馬路先後投擲最少兩枚催淚彈，突有一名防暴警員衝過煙霧，從地上拾起一支黑色棍，隨即跑回。其中一枚催淚彈在半空爆開，並落在急救員背部，由其他急救員合力帶離現場再急救，當時男子仍有知覺，向急救員稱「入咗背脊」。「城市廣播」稱，該急救員被手擲式催淚彈炸傷，曾出現休克，中彈時背部曾有火光。

樹仁大學學生會昨發聲明證實受傷急救員為一年級學生，當時只履行人道救援義務，但被警方投擲的催淚彈造成背部嚴重燒傷，學生會對警方予以最強烈譴責。

醫生料5%燒傷 恐化學物質令傷口難癒

杏林覺醒發言人黃任匡指出，一般燒傷會按傷口範圍及深度判斷嚴重程度，傷者照片顯示，燒傷範圍約3隻手掌大小、即4%至5%皮膚面積燒傷。黃指出，被催淚彈擊中屬化學性燒傷，化學物質會導致傷口更難癒合，植皮過程亦更困難，今次已非首次有人因催淚彈導致大範圍深層燒傷。黃說，即場處理化學性燒傷傷口時，應立即移除傷口上所有異物如碎片等，並以大量清水或生理鹽水冲淡傷口上的化學物質。醫管局表示，截至昨早7時半，前日衝突共54人受傷，包括35男19女，介乎16至71歲，不包括樹仁男生。

另外，網上片段拍到，防暴警於銅鑼灣京士頓街截停一輛白色保時捷跑車，其後強行將司機拉落車，並按在地上制服後帶走，片主稱「播歌咋喎」，亦反問「點解播歌都捉？」根據車輛資料，保時捷車主與執業律師周富俊（Edwin）姓名相同，登記地址為北角寶馬山花園。

（反修例風暴）