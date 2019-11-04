消防：與警衝突同事無被處分 偕警聲明稱「誤中」消防車 尊重彼此工作

警方和消防處昨凌晨的聯合聲明指出，當日傍晚6時許，涉事消防員與同僚被派往處理港鐵中環站C出口一宗火警，該消防員負責駕駛消防車，並留在車上作後勤支援。至約7時半，警方施放催淚煙驅散市民，一枚催淚彈「誤中」該消防車，催淚煙進入駕駛艙令該消防員受影響，他隨後下車並向消防車附近的警員表達不滿，雙方言語上曾有誤會，兩部門理解和尊重彼此工作，會繼續攜手合作，止暴制亂。

據了解，涉事消防員為港灣消防局的資深消防員。網上片段所見，該消防員表達不滿時遭警員喝罵、大力推撞及包圍。就有指涉事消防員事後被高層「照肺」，據悉，消防處助理處長（港島）楊恩健當晚曾到港灣消防局了解事件，又表達「該位同事之後不會有任何影響」，以及期望隊員不要忘記初心，繼續救火救人。

工會：說粗口不理想 前線繃緊盼諒解

消防處昨晚亦稱，港島總區知悉事件後，即時派人向受影響同事了解，亦明白他當時面對的困難。處方強調，所有稱涉事同事已被拘捕、回局後被高層「照肺」和會被追究、紀律處分或升遷受阻的消息均是揑造，完全不符事實。消防處對有人惡意散播虛假消息和分化該處人員表示極度遺憾。

謝學忠表示，工會已第一時間向上級表達前線消防員壓力，情緒繃緊，上級亦承諾不會懲處有關消防員。至於有關消防員在與警員爭論期間說粗口，他認為作為紀律部隊，做法不夠理想，亦期望市民諒解。

網傳防毒濾心不夠 處方：有存貨可隨時取

另外，對於有聲稱消防員在社交媒體稱派給每輛消防車的防毒面具濾芯僅得兩三個，不足以分配予前線，消防處回應稱，有為需處理涉及公眾活動滅火救援行動的消防人員（包括小火隊），提供足夠呼吸器及可配合呼吸器面罩使用的濾毒罐，處方亦備有存貨，前線人員若有需要可隨時提取。處方亦對再有自稱本處屬員者作不實指控表示遺憾。

明報記者

（反修例風暴）