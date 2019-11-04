Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
要聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
要聞
2019年11月4日星期一
生理鹽水被指汽油彈材料 大狀批評大規模濫捕 示威拘捕人數倍增 檢控率17%
義務律師：警指支援熱線「唔係律師」 拒被捕者致電
持刀漢太古斬傷3人 咬甩區議員耳
警多區商場舉槍 首入太古城中心拘人
添馬未見人群先清場捱批 警：有危險非剝削自由
添馬清場
消防：與警衝突同事無被處分 偕警聲明稱「誤中」消防車 尊重彼此工作
背重創急救員為樹仁生 一度休克
男子遭「私了」脫內褲 警：絕不姑息
新華社被砸 人民日報批「衝擊文明底線」
身藏4疑汽油彈 男子被捕
反修例心理輔導 三成求助醫護憂安危 醫管局：同事壓力大 求助增15%
下一篇
上一篇
添馬清場
prev
next
【明報專訊】有網民發起在添馬公園示威，昨日未見有示威者聚集，公園內主要是遊人，防暴警員仍決定清場，封鎖公園出入口禁止任何人進入。
（反修例風暴）
上 / 下一篇新聞
生理鹽水被指汽油彈材料 大狀批評大規模濫捕 示威拘捕人數倍增 檢控率17%
義務律師：警指支援熱線「唔係律師」 拒被捕者致電
持刀漢太古斬傷3人 咬甩區議員耳
警多區商場舉槍 首入太古城中心拘人
添馬未見人群先清場捱批 警：有危險非剝削自由
添馬清場
消防：與警衝突同事無被處分 偕警聲明稱「誤中」消防車 尊重彼此工作
背重創急救員為樹仁生 一度休克
男子遭「私了」脫內褲 警：絕不姑息
新華社被砸 人民日報批「衝擊文明底線」
身藏4疑汽油彈 男子被捕
反修例心理輔導 三成求助醫護憂安危 醫管局：同事壓力大 求助增15%
生理鹽水被指汽油彈材料 大狀批評大規模濫捕 示威拘捕人數倍增 檢控率17%
義務律師：警指支援熱線「唔係律師」 拒被捕者致電
持刀漢太古斬傷3人 咬甩區議員耳
警多區商場舉槍 首入太古城中心拘人
添馬未見人群先清場捱批 警：有危險非剝削自由
消防：與警衝突同事無被處分 偕警聲明稱「誤中」消防車 尊重彼此工作
背重創急救員為樹仁生 一度休克
男子遭「私了」脫內褲 警：絕不姑息
新華社被砸 人民日報批「衝擊文明底線」
身藏4疑汽油彈 男子被捕
反修例心理輔導 三成求助醫護憂安危 醫管局：同事壓力大 求助增15%
prev
next