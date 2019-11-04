要聞
下一篇 上一篇

添馬清場

【明報專訊】有網民發起在添馬公園示威，昨日未見有示威者聚集，公園內主要是遊人，防暴警員仍決定清場，封鎖公園出入口禁止任何人進入。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞