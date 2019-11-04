添馬未見人群先清場捱批 警：有危險非剝削自由

警方昨早已派員在添馬公園戒備，惟至下午2時仍未見有人群聚集，只見外籍女傭及市民休息，警方突然在公園廣播「添馬公園將可能有示威活動，在場市民請立即離開」，逾30名防暴警員隨即進入公園清場，警告在場者盡快離開，否則會控告阻差辦公。

有市民一邊離開，一邊指罵警察，一名在草地看書者亦被警員勸喻離開。當時在公園休息的方先生批評警方剝奪他在公園欣賞風景的基本權利。警方之後再封鎖中信天橋及海富天橋。

陳淑萍表示，政府總部今天不會有人辦公，海富天橋是通往添馬公園唯一路徑，封鎖天橋能保障公共安全，平衡了風險，又稱警方現場評估後能作相應措施，而該措施已向在場市民解釋清楚，反問是否要見到有即時違法才能執法。她強調，警方沒有剝削市民自由，而是因為有危險，所以才希望市民離開。

而昨午約3時於旺角麥花臣球場，數名防暴警員在觀眾席檢查一名黑衣年輕男子物品，其後放行。現場所見聚集者不多。

（反修例風暴）