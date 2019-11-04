警多區商場舉槍 首入太古城中心拘人

入太古城遭喝倒彩 噴椒放催淚彈

太古城中心昨傍晚提早關門後，商場外發生持刀傷人事件；入夜後仍有市民在商場聚集，防暴警再入商場並放胡椒噴劑，多名記者被射中。警員晚上10時許離開時在中心外放催淚彈，多人不適。

昨日警方進入多個商場，包括太古城中心、新城市廣場及大埔超級城；警方一度嘗試進入屯門市廣場，惟主要出入口遭雨傘卡住玻璃門，未能入內。警方及後發稿解釋，稱有關商場內有人破壞，以太古城中心為例，警方稱昨午5時許一批蒙面示威者在商場高叫口號，秩序大致良好，及後有示威者破壞一間餐廳，警方遂於傍晚6時許採取拘捕行動。

警以有人破壞為由進入 3商場同稱無報警

昨傍晚約數百人在太古城中心組人鏈，場內大部分店舖如常營業，保安未有阻止，大批防暴警約6時15分進入商場，最少制服一人及帶走，引起不滿。其間有警員以胡椒噴霧及長槍指向四周，遭市民喝倒彩。防暴警及後離去，市民包圍商場保安質疑為何容警方進入，又批評保安未能保障客人安全。太古城中心發言人稱無報警，亦無於警方行動前獲預先通知。

新城市廣場昨午有逾百名市民在場內廣場及中庭聚集，未有激烈行動；至下午4時許，大批防暴警以示威者破壞沙田站入閘機為由，先後兩度進場拘捕涉案者，其間有警員向市民噴射胡椒噴霧，更舉槍指向市民，有在場婦孺受驚大哭。新地發言人稱沒報警，警方進場時亦沒事先知會商場服務處，但理解根據警例，警方有權進入執法，服務處稍後將向警方了解。

昨午大埔超級城亦有市民聚集，有示威者破壞一間正營業的連鎖日式餐廳；大批防暴警於傍晚6時許進入商場帶走3人，亦曾舉槍，其間有警員疑在商場外遭硬物擊中，在同袍攙扶下離去；商場其後關門，職員更為玻璃門鎖上鐵鏈。商場服務處稱昨未有報警。

兩記者被捕 浸大編委譴責打壓

警方在太古城中心行動中拘捕兩名記者，包括立場新聞特約攝影記者和浸大學生會編輯委員會記者。浸大編委會強烈譴責警察無理拘捕，打壓新聞自由。立場新聞強調記者有權在現場採訪，要求警方交代拘捕原因。醫管局則稱，至昨晚11時共9名傷者送院，介乎19至48歲，除太古城傷人案5名傷者外，另有4男送往北區醫院及伊利沙伯醫院，均情况穩定。

明報記者

（反修例風暴）