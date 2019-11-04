持刀漢太古斬傷3人 咬甩區議員耳

【明報專訊】昨日有網民發起傍晚在太古城中心舉行「東區集氣人鏈日」，呼籲居民於商場內組成人鏈；惟至晚上接近7時半，太古城中心外發生持刀傷人及打鬥事件。身穿灰色衣服、操普通話的中年男子，因政見與現場巿民口角後，先拳毆一名女子，再從袋中取出利刀，斬傷最少3人。灰衣男子更咬斷阻止其離開的民主動力召集人、民主黨太古城西區議員趙家賢的左耳。
因政見口角施襲
在場者制服圍毆
灰衣男及後被在場者毆傷後制服地上，現場遺下大灘血迹。事件中有6人受傷，醫管局表示，共有5名傷者送往東區醫院，當中2男情况危殆；1男1女情况嚴重；1男情况穩定。警方表示拘捕3人，其中一人為傷者。
5人送院兩危殆兩嚴重
警拘3人列普通襲擊
政府昨晚近11時發新聞稿，稱對太古城傷人事件深表遺憾，並嚴厲譴責暴力行為。政府發言人呼籲意見不同的人放下分歧，保持理性克制、和而不同的態度，絕不可蔑視法紀，行使私刑。
昨晚近7時半，太古城燕宮閣（20座）對出的太古城中心門口發生持刀傷人事件。一名身穿灰色衣服、操普通話的中年男士因政見不合，與現場巿民爭執，灰衫男先拳毆一名女子，再從袋中取出一把利刀施襲，最少3人被刀傷，其中一名黑衫男子擋刀時，被刺傷背部及腹部。灰衫男其後被在場者圍毆。
阻行兇者離開 趙家賢被咬
灰衫男其後衝入人群，在場的趙家賢上前欲勸止及阻止他離開，被灰衫男攬着不放，左耳被咬着撕扯，地上遺下殘缺的耳朵。在場者一度制服灰衫男，惟血流披面的他再次衝入人群，打傷最少一人，人群再次圍毆他。防暴警其後到場處理事件，把傷者送院。
目擊者：灰衫男兇惡 眼神游離
有目擊者表示，灰衫男施襲時兇神惡煞，但眼神游離；另外，一名9歲男童目擊家人被刀傷後，於現場痛哭。
警方表示，事件中有6人受傷，暫列普通襲擊，已拘捕3人，其中一人為傷者。醫管局表示，事件共5名傷者送往東區醫院，當中兩男情况危殆。據悉，兩名危殆傷者包括一名被刺傷背部及腹部的男子，以及涉嫌行兇、頭部受傷的男子，兩人昨晚接受緊急手術。另外，趙家賢情况嚴重，昨晚等候接駁耳朵手術。
多名民主派立法會議員和民主黨成員晚上趕往醫院探望趙家賢，涂謹申表示趙家賢是嘗試勸阻對方時遇襲，事前未與施襲者爭拗。趙家賢將在今次區議會選舉競逐連任，同區另一參選人為丁煌；涂謹申在奧運選區競逐連任，同區參選的還有李家軒。