持刀漢太古斬傷3人 咬甩區議員耳

因政見口角施襲

在場者制服圍毆

灰衣男及後被在場者毆傷後制服地上，現場遺下大灘血迹。事件中有6人受傷，醫管局表示，共有5名傷者送往東區醫院，當中2男情况危殆；1男1女情况嚴重；1男情况穩定。警方表示拘捕3人，其中一人為傷者。

5人送院兩危殆兩嚴重

警拘3人列普通襲擊

政府昨晚近11時發新聞稿，稱對太古城傷人事件深表遺憾，並嚴厲譴責暴力行為。政府發言人呼籲意見不同的人放下分歧，保持理性克制、和而不同的態度，絕不可蔑視法紀，行使私刑。

昨晚近7時半，太古城燕宮閣（20座）對出的太古城中心門口發生持刀傷人事件。一名身穿灰色衣服、操普通話的中年男士因政見不合，與現場巿民爭執，灰衫男先拳毆一名女子，再從袋中取出一把利刀施襲，最少3人被刀傷，其中一名黑衫男子擋刀時，被刺傷背部及腹部。灰衫男其後被在場者圍毆。

阻行兇者離開 趙家賢被咬

灰衫男其後衝入人群，在場的趙家賢上前欲勸止及阻止他離開，被灰衫男攬着不放，左耳被咬着撕扯，地上遺下殘缺的耳朵。在場者一度制服灰衫男，惟血流披面的他再次衝入人群，打傷最少一人，人群再次圍毆他。防暴警其後到場處理事件，把傷者送院。

目擊者：灰衫男兇惡 眼神游離

有目擊者表示，灰衫男施襲時兇神惡煞，但眼神游離；另外，一名9歲男童目擊家人被刀傷後，於現場痛哭。

警方表示，事件中有6人受傷，暫列普通襲擊，已拘捕3人，其中一人為傷者。醫管局表示，事件共5名傷者送往東區醫院，當中兩男情况危殆。據悉，兩名危殆傷者包括一名被刺傷背部及腹部的男子，以及涉嫌行兇、頭部受傷的男子，兩人昨晚接受緊急手術。另外，趙家賢情况嚴重，昨晚等候接駁耳朵手術。

多名民主派立法會議員和民主黨成員晚上趕往醫院探望趙家賢，涂謹申表示趙家賢是嘗試勸阻對方時遇襲，事前未與施襲者爭拗。趙家賢將在今次區議會選舉競逐連任，同區另一參選人為丁煌；涂謹申在奧運選區競逐連任，同區參選的還有李家軒。

（反修例風暴）