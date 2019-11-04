生理鹽水被指汽油彈材料 大狀批評大規模濫捕 示威拘捕人數倍增 檢控率17%

明報記者 戴晴曦 余卓祈

警：合理懷疑就可拘

與檢控標準不同

就反修例示威被捕者檢控比例低，有大律師表示警方疑涉濫捕，警方回應稱，警員拘捕、律政司決定應否檢控，乃至法庭決定被告的刑責時採用不一樣的標準，按法例警方只要有合理懷疑，便有權拘捕相關人等，而在決定應否檢控時，採取的標準則是案件有合理機會達至定罪，並且符合公眾利益，否則不應檢控。法庭則只會在毫無合理疑點下才會裁定被告罪成。

近45天日均拘35人

被捕人數超首100日

警方對示威者的拘捕行動愈來愈大規模及快速，在9月16日反修例運動滿100日時，拘捕人數為1453，至上周四滿145日已急增至3007人，意味過去45日內，警方拘捕1554人，平均每日拘捕約35人，反觀首100日的日均拘捕人數約為15。至上周四累計檢控個案近500，是拘捕人數的17%。

不欲透露全名的義務大律師、法政匯思成員Sam認為，警方濫捕情况愈來愈嚴重，「好多個案來自示威現場大規模濫捕，拘捕理由和證據都不充分」。Sam舉例說，有女生9月出席反修例集會時，身上被搜到3包生理鹽水，警員當場稱生理鹽水可用來製汽油彈，以藏有工具作非法用途罪名拘捕她。她於警署被扣押30多小時後，警方發現證據不足，女生獲無條件釋放。

警方回應稱，拘捕疑犯後，仍會循不同方面蒐證，作出全面及深入的調查，完成後再綜合多項因素決定是否檢控，有需要時會徵詢律政司意見。

路過示威涉非法集結

被捕三口家決「踢保」

另外，今年8月有一家三口在港島區吃晚飯後逛街，路過示威現場，當時並無戴口罩或裝備，卻被警員指涉嫌非法集結拘捕。3人至今未被起訴，Sam稱3人已決定「踢保」。Sam認為警方濫捕的作用是「將示威者押在警署48小時，帶來很大不便，之後不敢『上街』」。

另外，Sam說每逢周末做法律探訪，都有反修例被捕者說警員使用過分武力，包括被剝奪緘默權。他在8月曾協助一名因持有「雷射筆」被捕的青年，青年錄口供時不發一言，稱之後被警員帶去男廁毆打肚和大腿、用「雷射筆」照眼，以及脫去褲子。他說大部分人被扣押在警署，擔心向值日官舉報會對自身不利，因此不敢投訴。Sam和被捕者會面也常面對警方留難，包括稱警署不夠房間、要傳真核實律師身分等，他就曾在凌晨時分擾攘4小時才見到被捕者。

指有人因緘默遭毆打脫褲

大狀：被捕者多不敢舉報

今年6月加入民權觀察和星火同盟義務律師團隊的蔡律師亦不願披露全名，他說亦碰過相若情况，7月14日於葵涌警署等待會見被捕者時，有警員帶同被捕人出現，向他稱「冇房」，要求二人在走廊完成法律諮詢，他和被捕者拒絕相關要求後，警員稱「要等好耐，唔知幾時有（房）」，惟二人只等候5至10分鐘後便有房間。蔡指出，會見程序必須保密，警員「勉強我違反專業操守、逼我就範」，做法不能接受。

執業大律師陸偉雄稱，大律師公會分別在8月及9月去信警務處長盧偉聰，表示關注有警員阻撓律師代表探訪被捕者，但去信後作用不大，情况未見大改善。

（反修例風暴）

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