快閃樂團5人涉毒被捕 消息指為中醫處方藥粉

警察公共關係科前晚口頭回應本報稱，警方前晚在源禾路截查一輛車，拘捕4男1女，涉及毒品有關罪行，並指稍後會發放文字資料交代案情，惟至今晨本報截稿前仍未發放文字資料，亦未有回應本報查詢前晚在沙田搜到什麼毒品。

全准保釋 警未交代

其中一名被捕樂手回覆本報稱，被捕的人已全部獲准保釋，由於案件已進入司法程序，不便透露事件始末。香港音樂人工會昨發聲明譴責警方濫捕，利用武力壓制民間聲音，要求警方停止打壓藝術自由。

本報綜合兩個接近樂團的消息人士稱，當晚警方截查兩部義載樂團成員的私家車，在其中一輛車上搜到兩個紙袋，紙袋內有數十小包粉末。據了解，被捕義載女司機解釋，該批粉末為中醫處方的藥粉；其中一個消息透露該批為紓緩催淚彈症狀的藥粉，供乘坐義載車輛的前線示威者開水服用。

據了解，警方未有向他們交代搜到什麼毒品，只稱有待化驗。

註冊中醫師何慧潔說，一般催淚彈會刺激呼吸道，引起咳嗽等症狀，如病人出現寒咳，會處方麻黃、桂枝、杏仁等；如出現痰濕，會處方法半夏、陳皮、茯苓。何稱，大部分中藥為草本類，甚少用毒性藥物，加上中藥藥粉多為泥黃色或米白色的顆粒狀，與毒品看來相距甚遠。

明報記者

（反修例風暴）