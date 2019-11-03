遇襲影響選舉工程 坐輪椅「洗樓」成難題

瀝源本是社民連副主席黃浩銘的老家，他雖然出戰兩屆都鎩羽而歸，但票數見增長，今屆因佔旺藐視法庭案、佔中九子案判刑逾3個月，岑子杰臨危受命接棒。落區不久便遇襲，岑說對選舉工程影響甚大，擺街站尚好，「洗樓」對暫時要坐輪椅的他而言卻是難題，但他寧可走慢一點，也盼逐戶拜訪。

他說，區議會作為諮詢架構，重要責任是反映地區意見，批評18區區議會主席聯署支持修訂《逃犯條例》是「偽造民意」，「不要將區議員矮化、只服務街坊，而是要反映民意」。在他看來，今場選舉是全民表態，到底反對威權抑或撐警，是「是非、良知、黑白的表態」。他說選擇出戰瀝源區的第一日已非為勝算，作為沙田首個屋邨，該區人口老化得很，他料勝算僅「一半一半」，但倘能多與街坊接觸，「有得追」。

對手盼選舉平靜完成 不想任何一方受傷

岑子杰的選舉對手、爭取連任的黃宇翰稱其選情艱難，舉例岑子杰一方較多人擺街站，他的義工、街坊因安全考慮不敢走出來，相對不利。他說，相對勝負，更令他擔心的是職員、義工的安全，其辦事處早前遭破壞，選舉工程一度暫停，職員也覺徬徨，「希望可以靜靜地完成選舉，贏輸也好，大家都是港人，不想任何一方有人受傷」。

（反修例風暴）