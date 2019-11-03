dirty job總找少數族裔 嘆反映社會不公

這個問題，岑子杰看到的是社會不公。他說少數族裔在港多從事低收入工作，酷刑聲請者更未能合法工作，每月領取微薄津貼，如此制度下，要做非法行為，最容易便是找少數族裔，「做這些dirty job，他們心理會有壓力，但他們寧願承受這份壓力去做，因為他們無得揀」。他嘆道，仇恨少數族裔對香港沒有好處，如何改善他們的待遇、平等機會才更重要。

岑遇襲後，一度有網民建議「裝修」重慶大廈和清真寺，然而多名少數族裔隨即趕赴醫院探望，又在遊行期間主動派水，亦有示威者保護重慶大廈，事件反倒成了共融契機。岑笑道「少數族裔的政治能力比林鄭高很多」，在他眼中，少數族裔從來友善，每次在街上找他們聊天，對方總是高興得很，「我跟他們講很爛的英文，對方很有耐性與我慢慢聊；有時覺得，與他們溝通，我才是被包容的一個」。

冀文化交流不只在食物上

印度裔社工Jeffrey Andrews曾憶述，岑子杰6年前走入重慶大廈，絲毫無畏，只為協助申請難民庇護的求助者。岑子杰尤其欣慰的，亦是有人舉辦重慶大廈導賞團。他說過去這幢大廈被認為烏煙瘴氣，市民卻放下幻想親自步入其中，認識不同民族、親嘗各地食物，「希望文化交流不只存在食物上，而是對人有這份欣賞、尊重，不只想着吃咖哩，而是尊重香港有印度人，他們是一群很有趣善良的人」。

（反修例風暴）