【周日人物】「恐懼無從選擇 堅持可選擇」 岑子杰：知示威者捱打之痛

明報記者 邱榕瀅

膝受傷仍發炎 半月勉強能站

10月16日晚上，岑子杰被打至倒臥血泊，照片觸目驚心。半個月後他勉強能站立，膝蓋關節仍有發炎；頭髮因縫針而剷去一片，留下3道分別長3.5、4及5厘米的疤痕。入院最初3日，他無法下牀，躺在牀上感覺仍然深刻，「被人打，原來這麼痛；有人被警察打至骨斷，他們更痛」。

這不是岑子杰首度遇襲，早於8月，已有蒙面男子持棒球棍施襲，猶幸身旁友人擋駕。那次過後恐懼植根心中，每次有人突然走近，他總會心跳加速，「恐懼是，你不知道走在街上，誰人想跟蹤你、想打你；今次出來做訪問，上車、下車，也會擔心附近的人在做什麼，這是恐懼」。

岑子杰自嘲不是特首，沒有周密的安全保護，「爛命一條」，亦只能盡量保密行程；倒是辛苦了身邊友人，每次他要外出都安排多多，也總是擔心其行蹤外泄。

每次外出安排多多 憂行蹤外泄

恐懼本身，岑子杰無從選擇，他說，要堅持做認為正確的事，那才是選擇，而他不會選擇停下來，「因為停下來，會更可怕」。

還記得遇襲當下，行兇者不發一言，岑子杰撫心自問從未得罪人，估計亦與選舉無關，唯一遇襲原因相信是其民陣召集人的身分，對方盼恐嚇他至不敢再辦遊行，「他們認為你示威已是暴徒，反政府便要打，有名就要打」。事實上，他也非首名被打的遊行申請人，在他首次遇襲同日，「光復元朗」申請人鍾健平被人以鐵通、雨傘襲擊；「光復上水」主辦人梁金成更早時被毆打、撒粉末，身上留下多處藤條傷痕。

儘管多人遇襲，遊行還是每周舉辦，岑子杰說，現時辦遊行早已不靠民陣，當舉辦跑步比賽都要向警申請，「警方是在培訓新人申請不反對通知書」。但他亦強調，民陣不會放棄辦遊行，縱使他堅持遊行毋須警方批准，對市民而言，一紙不反對通知書卻是安全的信譽。縱使警方近日一再反對，他亦會堅持申請，「全世界都知悉民陣的理念、立場，若如此有名的『和理非』組織都不能舉辦遊行，政府不可能告訴他人香港有遊行示威權利」。他說民陣亦正準備紀錄、文件，盼將一切公諸世界。

運動不能停留於「反抗」

反修例運動掀起了一場波瀾壯闊的抗爭，政府引用《緊急法》訂立《禁止蒙面條例》當日，示威者口號由「香港人，加油」變成「香港人，反抗」。遠望未來運動，岑子杰說道，社運不應只停留反抗，「我們並非要令香港不變差，而是要令香港變得更好」，更要去堅持、去爭取，直至香港有民主、自由、法治的一日。

梁金成在今屆區議會選舉參選北區石湖墟，同區候選人包括民主黨林卓廷、新民黨孔永業。

（反修例風暴）