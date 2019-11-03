百人攜鐵枝鎅刀毁連儂隧道文宣

本報昨早到現場觀察，發現連儂隧道內大部分的文宣海報均被人清走，地上的亦被人剷走，剩下大批廢紙，有食環署工人到場清理；牆上仍有不少紙碎，地上亦有噴漆。至晚上9時許，未見有市民大規模重建連儂隧道。

目擊者：在場者操流利普通話

有目擊事件的網民在facebook大埔群組發文及相片稱，昨早近6時途經隧道，見到一批蒙面、戴太陽眼鏡的人在隧道內破壞，大部分人持鐵枝及鎅刀，另有在場女子操流利普通話，一名男子持咪指揮在場的人；該網民欲舉機拍攝時，遭一名男子以強光照射，男子亦嘗試走近網民。

網上片段顯示，逾百名戴口罩男女清除連儂隧道內的海報，有人帶備木梯及膠椅，站高清除貼於高處的紙，有人離開時更舉起手機在隧道口自拍。

政府周一擬跨部門清理

大埔區議員區鎮樺稱，早前從相關部門得悉，食環署、路政署及警務處計劃明天（周一）晚上11時至翌日清晨6時，舉行跨部門行動清理大埔連儂隧道，警方會在場保護工人工作。他說，昨早雖然大部分面積的連儂隧道已被多人撕毁，但因牆上仍有多處噴漆及膠紙痕迹等，跨部門清理行動仍會如期進行。

食環署回應稱，有密切留意連儂牆的情况，如個別地點張貼情况引起嚴重的環境衛生問題，該署會處理，如有需要，該署會與相關部門採取聯合行動。

（反修例風暴）