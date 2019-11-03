喊「光復」口號選手被罰 「暴雪」總裁道歉

未提「香港」 認決定過急

暴雪上周五在美國加州舉行BlizzCon年度大會，會場外有示威者穿著黑色T恤，高舉支持香港的標語抗議。總裁布拉克致開幕辭時就上月處分香港玩家一事致歉，他承認公司作出懲罰的決定過急，而公司遲遲未與玩家溝通令事件惡化，「第一，我們辜負了自己訂立的高標準；第二，我們無法達成我們的宗旨。我就此道歉，亦接受問責」。布拉克在致辭中並沒有提及「香港」，但承諾公司會以行動證明將做得更好。

暴雪處分Blitzchung事件一直發酵，玩家一度呼籲杯葛暴雪，有玩家刪除暴雪的遊戲帳號以示抗議。暴雪其後減輕處分，將獎金歸還Blitzchung並將禁賽期減至半年。布拉克早前解釋處分的決定並未受公司與中國的關係左右，強調全球玩家的福祉才是公司的考慮。

（反修例風暴）