知專女生浮屍案 楊潤雄：「蒙面人」單方面不滿

【明報專訊】職業訓練局青年學院15歲女學生陳彥霖9月被發現浮屍海面，引起揣測，其生前上課地點香港知專設計學院因拒絕公開閉路電視完整片段及和學生對話而被破壞，教育局長楊潤雄出席商台節目《政經星期六》時說，事件是蒙面者單方面的懷疑或不滿意，就要求院校交出閉路電視，「究竟社會為什麼要為這些人付出代價？」
楊潤雄稱，看到破壞行動覺得很痛心，理解社會上不同人有不同聲音，但認為絕不應該發展成武力；又認為陳彥霖家人已接受訪問，對其死因也沒懷疑，質疑為什麼蒙面的人可單純因他們不信任就破壞，更指社會應該一起譴責。他說，以他所知，被破壞時校方有報警，但相信警方到場後和消防有溝通，最後離開了，認為校方會重新想往後應採取什麼行動，防止類似事情再發生。
根據警方前日記者會所言，上周三有人在知專校園破壞，警方接獲聲稱學校打來的報警電話，防暴警察一度到場，但未尋獲報案人，於是離開。
稱校方公開CCTV片憂私隱「絕對合理」
楊潤雄在昨早訪問節目續稱，社會上對私隱的關心程度高，認為校方在公開閉路電視片段上有私隱擔心是「絕對合理和正常」。他又說，過去學校或花較多時間在學科上，要檢視在德育及公民教育的比重有否疏忽。被問及四中全會提出加強香港青少年的國情教育，楊稱教育局一向有做國民教育工作，除了課程教導與國家有關知識，亦有不同活動讓學生親身體驗，建立感情，局方會繼續有關工作。