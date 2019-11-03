知專女生浮屍案 楊潤雄：「蒙面人」單方面不滿

楊潤雄稱，看到破壞行動覺得很痛心，理解社會上不同人有不同聲音，但認為絕不應該發展成武力；又認為陳彥霖家人已接受訪問，對其死因也沒懷疑，質疑為什麼蒙面的人可單純因他們不信任就破壞，更指社會應該一起譴責。他說，以他所知，被破壞時校方有報警，但相信警方到場後和消防有溝通，最後離開了，認為校方會重新想往後應採取什麼行動，防止類似事情再發生。

根據警方前日記者會所言，上周三有人在知專校園破壞，警方接獲聲稱學校打來的報警電話，防暴警察一度到場，但未尋獲報案人，於是離開。

稱校方公開CCTV片憂私隱「絕對合理」

楊潤雄在昨早訪問節目續稱，社會上對私隱的關心程度高，認為校方在公開閉路電視片段上有私隱擔心是「絕對合理和正常」。他又說，過去學校或花較多時間在學科上，要檢視在德育及公民教育的比重有否疏忽。被問及四中全會提出加強香港青少年的國情教育，楊稱教育局一向有做國民教育工作，除了課程教導與國家有關知識，亦有不同活動讓學生親身體驗，建立感情，局方會繼續有關工作。

（反修例風暴）