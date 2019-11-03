冀私隱署擴權 黃繼兒倡可發禁制命令

【明報專訊】律政司長和警務處長上周申請到臨時禁制令，禁止任何人故意對警務人員及其家庭成員作出恐嚇、騷擾、威脅、煩擾或干擾的行為，當中包括「起底」。個人資料私隱專員黃繼兒昨日在港台節目《香港家書》中表示，有人戲言他是「無牙老虎」，但他希望《私隱條例》可以加強及修訂某些條文，例如公署可擁有法律地位向法庭申請臨時禁制令或直接發出禁制式命令，「給我多鑲幾隻牙」。
過去4月 起底網上欺凌增百倍
黃繼兒說，過去4個多月來，肆意「起底」及網上欺凌行為前所未見，公署接到的投訴及經巡查發現的個案有逾百倍增長，由過去每年幾十宗升到3373宗。他又稱，截至上周二中午，他已95次去信涉事14個網上平台，要求移除1639條違法的連結，並要求平台向其網民刊登警告字句，說明「起底」會觸犯刑事罪行。
但他稱，14個平台中，大部分並非在香港運作或登記，其中一個平台上違法的連結超過1000條，佔總連結64%。他曾聯絡香港電腦保安事故協調中心，與相關地區的對等機構跟進「起底」網站，並成功令網站停止運作，但網站之後以其他地區的域名「借屍還魂」，最終肯聽從移除的連結只有127條。
黃繼兒希望私隱專員公署可直接發出禁制式命令，飭令有關社交平台或網站移除及停止上載涉及「起底」的內容及帖文，並要求有關的社交平台提供發布「起底」信息者的個人資料等。