冀私隱署擴權 黃繼兒倡可發禁制命令

過去4月 起底網上欺凌增百倍

黃繼兒說，過去4個多月來，肆意「起底」及網上欺凌行為前所未見，公署接到的投訴及經巡查發現的個案有逾百倍增長，由過去每年幾十宗升到3373宗。他又稱，截至上周二中午，他已95次去信涉事14個網上平台，要求移除1639條違法的連結，並要求平台向其網民刊登警告字句，說明「起底」會觸犯刑事罪行。

但他稱，14個平台中，大部分並非在香港運作或登記，其中一個平台上違法的連結超過1000條，佔總連結64%。他曾聯絡香港電腦保安事故協調中心，與相關地區的對等機構跟進「起底」網站，並成功令網站停止運作，但網站之後以其他地區的域名「借屍還魂」，最終肯聽從移除的連結只有127條。

黃繼兒希望私隱專員公署可直接發出禁制式命令，飭令有關社交平台或網站移除及停止上載涉及「起底」的內容及帖文，並要求有關的社交平台提供發布「起底」信息者的個人資料等。

（反修例風暴）