張潤衡表弟萬聖夜涉攜汽油彈還押 4青年提堂 廚師投訴打肚恐嚇

涉及旺角和深水埗示威的3名青年昨日被押解至西九龍裁判法院應訊。首案被告為學生李開正（22歲），被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他10月31日在旺角雅蘭里近雅蘭街交界的公眾地方攜有5枚汽油彈。次案被告梁卓楠（22歲）為售貨員，被控襲警罪，指稱他同日在旺角上海街676號外襲擊警務督察X。

據了解，案情指警方約11時在旺角清場，張潤衡表弟、即首案被告逃到後巷卸下背囊，警方截停搜出涉案汽油彈。次案被告則用手臂撞到一名督察，該督察曾跌下擦傷。

廚師被搜出槌 指警逼戴裝備拍照

第三宗案件被告張晉劻（20歲）為廚師，被控在身處非法集結時使用蒙面物品及在公眾地方管有攻擊性武器共兩罪。控罪指他同日在深水埗白楊街身處非法集結時，無合法權限而使用黑色面罩、防毒面具及眼罩；另被控同日同地攜有槌及載有易燃液體的玻璃樽。據悉，被告當晚穿「full gear」裝備和黑衣，被搜出25厘米長的槌及懷疑汽油彈。辯方投訴有警員未警誡下逼被告戴裝備拍照，錄口供時一拳打向他的腹部，恐嚇「再唔講嘢就打你」。

裁判官批准次案被告梁卓楠擔保，其餘兩人須繼續還押。梁獲准以5000元現金擔保，其間不准離港及要守宵禁令。裁判官將3案押後至12月16日再訊，以待警方進一步調查。

侍應管有木棍被控 留醫押後訊

另外，中環萬聖節遊行中，迪士尼樂園餐廳侍應鍾嘉豪（24歲）涉管有一支木棍，被控管有攻擊性武器罪。案件昨在觀塘裁判法院提堂，被告因留醫而缺席聆訊，裁判官將案件押後至本月7日再訊，其間被告由警方看管。控罪稱他同日在中環擺花街11至13號外管有黑色可組合木棍。

【案件編號：WKCC4135、WKCC4136、WKCC4139、KTCC1935/19】

明報記者

（反修例風暴）