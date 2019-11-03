警首入維園射催淚彈 拘3區選候選人

警阻進出維園 示威者鐵馬龍門設障

各區選候選人原定昨午3時在維園舉辦選舉聚會，事前稱各候選人的聚會不超過50人出席，故根據《選舉條例》，毋須通知警方。昨午2時許，多名候選人現身維園，大批市民從銅鑼灣及天后步向維園，防暴警察則在銅鑼灣皇室堡附近戒備，其間拘捕一名罵警的中年男子，警員又警告在場市民正參與非法集結，又說市民戴口罩會觸犯《禁蒙面法》。

候選人與警理論 面遭噴椒按地

警方其後在告士打道阻止市民進出維園，維園內則有示威者搬鐵馬及足球場龍門架在出入口築路障。約4時，警方從高士威道向維園發射多枚催淚彈，並衝入維園驅散，多名區選候選人與警方理論，3名候選人陳振哲、鄭仲恒及文念志先後被捕，其中陳振哲被警員以胡椒噴劑直射面部並按在地上。社工陳虹秀於相若時間在維園附近被警方帶上警車。

灣仔射水炮 中環集會甫開始叫停

大批滯留在銅鑼灣未能進維園的市民，下午3時往中環方向進發，其間與警方在灣仔皇后大道東交鋒，示威者舉傘陣向前推進，並擲燃燒彈，警方向示威者方向發射大量催淚彈及橡膠子彈，現場煙霧瀰漫，水炮車在灣仔內街向人群射水炮。

遮打花園和愛丁堡廣場昨有兩個獲發不反對通知書的集會，均聚滿市民，惟集會於5時甫開始便遭警方以港島出現大規模非法集結、堵路、暴力衝突為由叫停。

陳振哲是區議會選舉大埔區林村谷選區候選人，同區另一候選人為陳灶良。鄭仲恒是沙田區鞍泰選區候選人，同區候選人還有招文亮及湯子霈。文念志是大埔區頌汀選區候選人，同區另一候選人為譚榮勳。

（反修例風暴）