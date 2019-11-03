抑鬱子控暴動 母：畀佢光明正大面對

從未阻示威 「唔返嚟仲大件事」

何太說，兒子小時候讀書好，算是資優，可是升中後變得古怪，甚至曾在試卷留白。她問兒子為什麼，兒子答「唔做卷咪可以留班」。與大多數父母不一樣，何太沒有嚴厲責備，反而認真跟兒子傾談，原來兒子不喜歡主流教育，患有抑鬱。何太知道兒子愛攝影，於是給他買相機機身，鏡頭則要他自己儲錢買。後來，兒子在學校活動當攝影師，說之後要讀攝影。何太覺得，兒子有理想很好，兒子透過攝影紓緩抑鬱，也很好。

看直播睹兒被捕哭崩

示威6月初爆發，何太早知兒子會上「最前線」，她會擔心，時刻看着電話希望兒子報平安，但她從未阻止，「我控制唔到佢唔出去，攬住佢唔畀佢出去，佢唔返嚟仲大件事」。

7．28傍晚，何太目送兒子出門，之後一直看電視直播，數小時後從熒幕裏看見兒子遭警察制服在地。她沒有出去，因為已淚崩了，由丈夫和長女出外「搵仔」。兒子被帶到警署扣留，其間被押回家搜屋，更衣取證後又折返警署，何太兩夜未眠。兒子最終被控暴動罪，何太問只有17歲的兒子為何要「背負咁多」，兒子答因為自己年輕，沒包袱。何太說：「其實佢有包袱，只係佢唔知，佢嘅包袱係我哋（家人）。」

何太從未怪責兒子「走得太前」，兒子保釋後，她煮了他最愛吃的餸菜，之後的日子如同兒子從未被捕。因為兒子有抑鬱，想法較負面，何太因此自覺有責任擔當「開心」角色，「一家人最緊要開心」。

親身去示威終明白用意

「社會有問題 唔覺受煽動」

何太是「和理非」，有次知悉兒子出去「圍稅局」，認為他會影響市民，兩人因此吵架，但很快又和好。何太認為家人永遠比政見重要，有如一些「藍絲」家長把蒙面的子女趕了出家，甚至被捕後不代繳保釋金，何太反問「父母一直希望畀仔女溫馨家庭，如果因為政見問題，你趕走佢，係咪自打嘴巴？」

何太承認，6月前從未遊行，起初不明白兒子示威的用意，但她說「唔知子女喺出面做咩，不如親身出去一次」，她說這是「同行」，走上街頭後終於明白，「社會真係有問題，唔覺得佢受煽動，佢知道嘅嘢仲多過我」。

斥楊潤雄離地 向「家長教育」說不

偶爾何太反思，這樣的管教哲學會否太縱容？是否需要教育局長楊潤雄所提出的「家長教育」？但答案仍是堅定的「不」。對於「家長教育」，何太直斥楊局長「離地」，說不少高官將子女送往外地升學，不見得他們有好好教導或花時間陪伴子女，反問「有咩資格教我哋點教仔女？」

為子自豪 「唔鍾意『鵪鶉』」

何太為兒子感自豪，說「我反而唔鍾意『鵪鶉』」。面對最高判監10年的暴動罪，母子倆或會長期分隔，說起判刑，何太露出愁容；然而，半秒後，她又樂觀地說：「畀佢哋光明正大去面對呢件事。」

明報記者 何進康

（反修例風暴）