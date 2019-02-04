風波145日1060學生被捕 較百日增1.5倍 精神科醫生憂抗爭失敗青年崩潰

明報記者 許芳文

勇武派擬休學：升不到大學不後悔

勇武示威者Jason（化名）就讀副學士二年級，他說一年級時成績優秀，若保持水平，有望直升大學三年級，惟反修例風波持續，他由「和理非」變成「勇武派」，自8月起幾乎每次示威都走上前線，生活受影響。

Jason說，現時無法每個周日與家人飲茶，亦難兼顧學業，難以在周末與同學商討專題研習，要自行於凌晨完成剩餘的部分。他形容目前運動遇上瓶頸，但若局勢再升溫，要更多人全力投入運動，他不排除會休學。他說現時會嘗試「捱下去」，「不會投放太多心機在（學業）成績上，將抗爭及香港擺在第一位……即使最後升不到大學，我都不會後悔」。他說寧願政府明確讓示威者知悉「我們輸了」，亦不願接受運動無疾而終，否則會後悔沒有提前休學，付出更多。

精神科醫學院接逾百求助

年輕人稱「命都可不要」

精神科醫學院副院長陳國齡說，因應社會衝突及緊張局面，該院自8月起推出為期半年的「Care4ALL香港精神——同舟共行」志願診症服務計劃，並設查詢熱線。至10月初，熱線共接獲逾110宗求助，當中轉介約30人予精神科醫生跟進。她舉例，有大學生及中學生盼申請休學以投入運動，有年輕人說「連命都可以不要」；有學警稱擔心人際關係受影響，一度打算離開學堂；另有母親擔心被捕的兒子而出現情緒問題。

陳說，本港正經歷前所未有的社會運動，青年體能好及較理想主義，不似年長的人般「驚青」，相對投入社運。她解釋，年輕人參與社運時亦會產生強烈的歸屬感，「面對外面明顯的敵人時，不是黃就藍，不是黑就白」，想法較兩極化，或看不到事件的複雜性。她擔心風波無法「大和解」，會湧現示威者情緒低落的情况，憂慮挫敗感會比雨傘運動時更大。

社工：以同行身分共渡難關

明愛青少年及社區服務註冊社工文子君說，目前形勢未明朗，社福界擔心示威者情緒會失去精神支柱而崩潰（collapse），會密切跟進原本有抑鬱等的個案。另外，她說外展社工會到集會地點、醫院或警署接觸示威者，「難以說服他們（減少參與），會以同行身分與他們渡過難關」。

教育界憂學生「想不開」

盼政府增青年情緒支援

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文說，聽聞其他學校本身有抑鬱的學生，因反修例而情緒變得負面，影響出勤及作息。他說教育界開始擔心抗逆力較低的學生「想不開」，學校會加強學生正向思維。他又說，《施政報告》在支援青年情緒方面「未見很大着墨」，期望當局可增加支援，加強學校社工、老師與醫生間的溝通。

（反修例風暴）