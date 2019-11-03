投訴消防車中催淚彈 消防員遭多警推撞 多區衝突 示威者毁多店縱火

政府強烈譴責大肆搗亂

一批警員昨晚在中環沿干諾道中推進時，一名消防員投訴警察催淚彈射中消防車，警察聞言以粗口質問該消防員為何說粗口，後群起推撞消防員，又以胡椒噴霧阻止記者拍攝。另有片段拍攝到中環有消防員執勤期間被催淚彈波及，馬上蹲下戴上裝備。警方及消防處截稿前未回覆查詢。

義務急救疑被催淚彈擊中 背部重創

銅鑼灣軒尼詩道有一名義務急救員近7時疑被催淚彈擊中，背部大範圍甩皮重創。醫管局回應，至晚上8時半共有11名傷者（18至47歲）送院，當中1名男子情况嚴重留醫律敦治醫院，7人情况穩定，3人已出院。

警方與示威者對峙期間，有人向警員防線及警車方向擲汽油彈，傍晚6時修頓球場對開一度現火光，警察衝入球場制服至少一人後，在球場與修頓體育館中間走廊向人群揮警棍及噴胡椒噴霧，其後封鎖現場並扣查數十人約兩小時，遭扣查者被要求蹲下及高舉雙手，警方其後將他們送上旅遊巴帶走。

中文大學學生會醫學院院會發聲明確認兩名醫科生被捕；據了解被捕兩男女均屬五年級學生。中大醫學院深表關注，已接觸學生家人，並聯絡有關方面援助被捕同學。

新華社遭砸玻璃縱火 聲明轟野蠻

警方昨午約3時，在灣仔一住宅單位檢獲180支汽油彈並拘捕4男1女（19至24歲），相信他們在製造汽油彈供應予其他人在示威中使用。而昨日衝突中，中資機構、港鐵站及部分商店繼續成為被攻擊目標，有人於5時許破壞灣仔新華社大門玻璃、閘門，大堂遭縱火。

新華社強烈譴責暴徒打砸辦公樓的「野蠻行徑」，香港記者協會、香港新聞行政人員協會、香港新聞工作者聯會亦發聲明關注事件並促請警方嚴正處理。

中環站出口傍晚被縱火，港鐵於6時20分關閉中環站，入夜後再有人在銅鑼灣站及旺角站出口縱火。旺角匯豐銀行旁的華潤堂、銅鑼灣渣甸街優品360、港島的星巴克及吉野家均被破壞或縱火。在尖沙嘴及旺角，有被指與示威者持不同政見的人遭「私了」，一名女子面部被噴漆報稱不適要送院；兩名男子在山東街被「私了」，其中一人上衣、長褲及內褲被扯脫。

（反修例風暴）