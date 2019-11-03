特稿：警員佩戴行動呼號 衝突前後七成變四成 昨整體54%有戴 指揮官：不做說不通

民權觀察成員質疑，部分警員在衝突發生後刻意不展示白卡是為逃避法律責任，促請警隊管理層跟進。警方回覆查詢表示，期望本月內全面推行「行動呼號」優化機制。

反修例示威持續近5個月，警員執勤無展示委任證或警員編號的問題引人詬病。本報記者昨日在維園集會開始前，下午1時至3時在中環、灣仔、銅鑼灣一帶拍攝及記錄了148名防暴警員佩戴「行動呼號」白色卡片的情况；再於下午約4時衝突爆發後，在港島及尖沙嘴警民對峙現場及附近一帶拍攝及記錄了171名警員的展示情况。共319名被記錄的穿防暴裝警員中，逾半（54%）有佩戴白卡，沒有的佔46%。佩戴白卡的警員中，有人將白卡置於背部，或以不同物件遮蓋，有兩人用「藍卡」。

部分有戴但難識別：置背部遭遮蓋

尖沙嘴60防暴全無戴白卡

若以衝突前後為分界線，逾七成警員於港島集會開始前均佩戴可供展示的白卡，然而，於下午約4時爆發衝突後，沒有戴白卡的警員比率明顯增加，61%被記錄的警員均無展示（見表）。如下午5時許，尖沙嘴警署外栢麗大道負責驅散集會者的60名防暴警察，全無佩戴白卡，僅能以部分警員頭盔上「KW」字樣，辨識警員隸屬西九龍總區。

在港島，接連爆發催淚彈的灣仔，大部分防暴警有行動呼號，但在金鐘、灣仔港鐵站戒備的警員便無佩戴卡片。有在金鐘站戒備的警員稱「未收到（白卡）」，又說「（警隊）3萬幾人邊有咁快個個有」。

民權觀察：反映高層無法控制前線

民權觀察成員王浩賢認為，警方推出新制度後，前線警員「以各種方法阻礙識別」，包括以卡片或裝備遮掩白卡，反映警隊管理層無法控制前線警員匿名執法，形容「上有政策，下有對策」，並不理想。對於昨爆發衝突後有更高比例的警員遮掩或不展示行動呼號，他質疑是警員在衝突中「更有意識隱藏身分，藉此逃避濫用武力產生的法律後果」，批評行為違反紀律，促請管理層跟進，確保問責措施有效執行。

有指揮官批評帶隊警官不指正

有不願記名的前線指揮官說，防暴警察大隊第一、第二梯隊已知悉要戴「行動呼號」卡片，他亦已指示屬下遵守。對於有前線警員仍不服從或遮掩卡片，他慨嘆前線帶隊警官「唔出聲」指正下屬，實為有錯。他明白前線警員害怕被「起底」，但行動呼號僅標示「企位」，「你（警員）面、眼、頸都已經遮晒，公道嚟講，要你攝張卡，咁都唔做，又講唔講得通呢？」他認為，不佩戴卡片對警員亦有壞處︰如被攻擊，同袍或上司都未必能辨認。

「白卡」含負面意味 將轉「藍卡」

該指揮官又稱，警隊近日決定將本來的「白卡」轉為「藍卡」，因「白卡」稱呼有負面意味。

警：優化機制需時 盼月內全面推

警方回覆查詢表示，「行動呼號」目的是提升行動效率和方便識別，機制可讓警員被識別之餘亦可保障個人資料；「行動呼號」優化機制需時研究及推展，警方會分階段將機制擴展至相關行動隊伍，期望本月內全面推行。

明報記者

（反修例風暴）

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