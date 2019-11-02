旺角兩「私了」 一人疑遭電槍襲擊

被指喬裝警 警記者會未提及

旺角、油麻地一帶前晚發生警民衝突，警方以催淚彈清場後，警方車隊向太子方向離去。至昨日凌晨近1時，有示威者再在亞皆老街堵路，又有人在旺角港鐵站出口縱火。與此同時，一名中年男子在亞皆老街與彌敦道交界匯豐銀行外被多人在「傘陣」下圍毆，其間有人手持一個黑色鬚刨形物體接觸傷者，並傳出閃光及電流聲，相信有人以電槍襲擊傷者，之後有義務急救員制止。遇襲男子頭部重創，左眼角及面流血，牙齒脫落，事後目光呆滯，多名義務急救員上前急救。現場有人稱該男子為「喬裝警員」， 惟警方於昨午記者會稱前晚有兩名警員行動期間受傷，未有提及有警員在上址遇襲。

另一人涉駕車衝向示威者 人傷車毁

昨凌晨4時許，有人在彌敦道一帶聚集及築路障，未見警方驅散。一名中年男子駕駛私家車在彌敦道北行線駛至近快富街時，懷疑被路障阻礙，試圖加速衝過路障不果，繼而掉頭駛至南行線，加速衝向人群。

私家車之後左轉入亞皆老街，被示威者截停，多人向私家車投擲玻璃樽、磚頭等，又以鐵筆、棍等破壞私家車。男司機之後下車，旋即被多人圍毆，頭部流血、上衣亦染滿鮮血，他一度嘗試棄車截的士離開，但的士未有接載。義務急救員之後為傷者急救，之後他登上另一輛的士離開現場。

洋女被警綁手按地 稱警「偷銀包」

另外，「城大編委」前晚9時許在蘭桂坊一帶拍攝到，一名外籍女子被防暴警察按在地上，雙手遭反綁。女子不斷叫記者幫忙，說銀包被警方「偷去」，又叫在場者幫忙聯絡美國駐港總領事館，又不斷尖叫，防暴警察叫她「shut up（閉嘴）」，其後將她推倒地上。美國駐港總領事館發言人回應稱，美國公民的安全問題為領事館首要關注事項，惟因應相關私隱法例，館方未能回應有關報道。

（反修例風暴）