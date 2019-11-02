消防環署查3日 怪氣來源仍不明 警：別有用心者炒作

再兩童出疹發燒流鼻血 累計5人

朱凱廸昨在facebook撰文稱，再收到屯門有兒童疑受催淚煙傷害的個案，事主一家住在屯門西鐵站附近，家中有一對讀幼稚園的子女，周一晚兒子喉嚨不適，至周三發燒及間歇吐出泡沫，全身出現不明紅疹，女兒亦出紅疹及流鼻血。周三晚警方在附近發射胡椒球彈，單位外傳來刺鼻氣味，兒子不適及嘔吐。朱說家長周四帶兒子到急症室求診，醫生稱有關徵狀是吸入催淚煙後遺症。連同上述兩童，朱凱廸共接獲5名兒童報稱在屯門出現不明氣體後不適。

環署：當日污染濃度高 秋冬常見

政府昨公布，消防處周一下午接獲18宗屯門刺鼻氣味的緊急召喚，即派員調查，曾入大興警察行動基地調查，其後兩日再在區內調查，全沒發現。環境保護署亦接獲10宗難聞氣味投訴，周一至周三在大興警察行動基地、寶怡花園等調查，皆沒發現。

環保署稱周一中午前後多區污染物濃度升至較高水平，這在秋冬不時出現，即臭氧對人體刺激性較強，但當日濃度以秋冬來說不是特別高。

警察公共關係科總警司謝振中昨在警方記者會稱，事件被別有用心者炒作，警方多次澄清，網民仍深信不明氣體來自大興行動基地，並發起包圍，質疑示威者無中生有。

林超英促查「上游」礦山村

環保署：300米外未察異味

天文台前台長林超英在網誌撰文，按消防處18宗個案位置及召喚時間分析不明氣體移動狀况，稱礦山村位於「氣體走廊」上游，後面只有山，有關部門應去看。環保署昨稱沒收到礦山村居民投訴有刺鼻氣味，該署事發當日曾到礦山村約300米外調查，沒察覺明顯異味，昨午再到該村仍沒發現。

林超英接受本報訪問時稱，事隔多日已無法取空氣樣本，調查較難，但應向聞到異味的居民了解；若異味來自粉末，源頭附近牆壁或仍殘留有關物質，可作化驗，若是氣體，部分化學物質或會殘留水中，可化驗魚缸等。

明報記者

（反修例風暴）