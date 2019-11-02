蘭桂坊生意減半 酒吧東主：敢怒不敢言

「示威守序警封路」 百元任飲亦無客

蘭桂坊協會總監張素媚昨在港台《千禧年代》表示，前晚7時蘭桂坊有一批和平示威者聚集，他們只戴口罩和叫口號，非常和平、守秩序。她說警方以公眾安全為由，約於半小時後禁止遊人進入蘭桂坊，酒吧其後推出100元任飲優惠都無生意，有商戶只有一、兩桌客人，估計生意額較以往跌超過五成。

她又稱，以往萬聖夜很多人應節裝扮，氣氛熱鬧，但在禁蒙面法下，有打扮的人寥寥可數，令她大吃一驚，亦影響消費者的心理。 另外，自稱在中環開酒吧的陳先生昨在同一節目表示，有英國人以為香港昨晚恐怖襲擊，又認為蘭桂坊一向多人，示威者沒用火破壞，不可能以武力驅散。他認為警方應在較遠離蘭桂坊的位置設防線，不應設在蘭桂坊附近。

稱客人轉場尖沙嘴 諾士佛臺生意增20%

香港酒吧業協會副主席錢雋永則表示，蘭桂坊街道狹窄，且前晚市民理性、克制，不應該在附近發射催淚彈，一直很擔心再有人踩人。他續稱，擔心往後蘭桂坊這個老字號品牌會讓人有陰影，想起萬聖節就會想起封街，又說不少蘭桂坊商戶都叫苦連天，表示不滿，但只能無奈接受。

他又稱，前晚不少客人轉到尖沙嘴諾士佛臺，有數百人在街上排隊等入酒吧，該區酒吧生意比以往萬聖夜上升20%。

（反修例風暴）