港大生校長室外靜坐 促交代師生論壇詳情

副校長見學生：要考慮校長行程

約50名港大人昨午到校長室所在樓層手持標語靜坐，早前發起聯署的「守護港大聯署小組」召集人藍同學稱，校方於死線後、昨早才回應，內容提到希望本月舉辦對話會，但無提及時間、地點、公開或閉門形式等，要求有確實詳情；又指出校方未有回應聯署其餘3項訴求。校方稱張翔不在港，由副校長何立仁接過聯署信及與學生對話。何立仁回應學生稱，要考慮校長行程、場地等，暫未能提供論壇確實詳情，但強調正積極安排。不少同學亦關注警方進入校園、校園安全等情况。

張翔發信師生：找他傾談毋須通牒

守護港大聯署小組日前再定下10月31日（周四）晚死線，要求校方回應4個訴求，否則行動升級，號召港大人昨午12時正到校長辦公室要求張翔直接對話。張翔則於昨晨向師生發信，內容提到近日有多種聲音要求他公開答應不同的訴求，部分提出死線，否則行動升級，他希望同學知道找他傾談，毋須最後通牒。他稱，重視與同學真摰對談，稱重點不在他的公眾形象，而是真正的坦誠交流，「讓我們了解彼此和香港的痛點」。

另外，科大早前舉行新一屆學生校董選舉，校方之後稱接獲有關選舉投訴需調查。科大學生昨在校集會，不滿校方延遲候任學生校董符佩瑩的委任程序，要求校方公開調查進度、及讓符以校董身分於畢業典禮出席監禮等。有學生到學務長辦公室及校長辦公室，要求學務長周敬流及校長史維對話。副校長（行政）賀致信一度到集會場地與學生代表見面。

（反修例風暴）